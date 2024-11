Gli insegnanti cosentini che sono stati assegnati in scuole del Nord hanno manifestato, questa mattina, davanti alla sede dell'Ufficio scolastico provinciale. I docenti lamentano come, pur avendo fatto domanda di assegnazione nella provincia di appartenenza, ad ormai pochi giorni dall'inizio della scuola non abbiano ancora ricevuto risposte, e quindi non sanno ancora quale sarà la loro sede di lavoro, con i disagi del caso se dovessero poi davvero spostarsi in città nelle quali non hanno trovato un alloggio. La problematica riguarda un migliaio di insegnanti. In tarda mattinata i vertici dell'Ufficio scolastico provinciale di Cosenza hanno ricevuto una delegazione dei manifestanti, rendendo noto come i ritardi siano da collegare anche alla cronica mancanza di personale dello stesso ufficio, che non riesce ad elaborare le pratiche.