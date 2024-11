Hanno violato i limiti nel 2014, in Calabria sono sette Comuni più la Provincia di Vibo Valentia

Sono sessanta i Comuni italiani 'multati' per aver sforato il patto di stabilità interno nel 2014: in totale le sanzioni sfiorano i 12,6 mln di euro. Un decreto della Direzione centrale della finanza locale del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Viminale ha definito le cifre.



In Calabria sono sette i Comuni che dovranno pagare la multa: Campana, Cariati, Cittanova, Cropalati, Riace, Scala Coeli e Zagarise.

I capoluoghi colpiti dal provvedimento sono Venezia, Potenza e Brindisi. E' il Comune di Venezia a pagare la sanzione più salata da 4,9 mln di euro, a seguire Potenza che deve sborsare 2,1 mln di euro e Brindisi 5.728 euro.

"La sanzione - si legge nel decreto del direttore centrale della Finanza Locale - comporta per i Comuni la riduzione delle risorse spettanti, per l’anno 2015, a titolo di fondo di solidarietà comunale" e "in caso di insufficienza di risorse" i Comuni "sono tenuti a versare la somma residua entro il 31 dicembre 2015".

Sempre per lo sforamento del patto di stabilità interno 2014, qualche giorno fa, con un altro decreto, erano state rese note le sanzioni nei confronti di 14 Province e delle due città metropolitane di Milano e Torino. Tra le Province c'è Vibo Valentia.