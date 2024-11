Le risorse ammontano a 50 milioni di euro e sono destinate a finanziare interventi nei centri con una popolazione non superiore ai 5mila abitanti. L'assessore Staine ai sindaci calabresi: «Presentino domanda per accedere al fondo, non bisogna intervenire sempre in emergenza»

«La sicurezza resta un tema centrale dell'agenda politica del ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Matteo Salvini e nel programma della Lega, e lo dimostra il nuovo decreto firmato al Mit che prevede contributi per i piccoli Comuni da utilizzare per la messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti. Un impegno concreto che ha ricadute tangibili per le comunità locali». È quanto afferma l'assessore ai trasporti Emma Staine in merito al decreto recante i termini e le modalità di erogazione dei contributi di cui al “Fondo investimenti stradali nei piccoli Comuni per gli interventi per la messa in sicurezza di tratti stradali, ponti e viadotti di competenza degli enti locali”. Si tratta del decreto attuativo dell’art. 19 del Dl 104/2023 che istituisce un fondo denominato “Fondo investimenti stradali nei piccoli Comuni”, le cui risorse, pari a 18 milioni di euro per l’anno 2023, 20 milioni di euro per l’anno 2024 e 12 milioni di euro per l’anno 2025, sono destinate ai Comuni per il finanziamento di interventi di messa in sicurezza e manutenzione di strade comunali.

Il provvedimento disciplina i requisiti e le modalità di accesso, disponendo che possono accedere al Fondo i Comuni con una popolazione non superiore a 5.000 abitanti, come risultante dalla popolazione definitiva Istat al 31 dicembre 2021. «Invito i sindaci dei piccoli comuni calabresi – sottolinea Staine – a consultare il decreto e attivarsi per accedere al fondo in modo da poter programmare e utilizzare le risorse disponibili al meglio, invertendo la tendenza ad intervenire sempre in emergenza, perché se si parte dal monitoraggio e dalla prevenzione ai cittadini si restituiscono territori e infrastrutture più sicure».

L’importo massimo lordo del contributo che può essere concesso a ciascun Comune beneficiario è di 150.000 euro per il finanziamento di uno o più interventi di messa in sicurezza e manutenzione di strade comunali, incluse le spese di progettazione degli interventi (ove previste). La presentazione delle domande di contributo da parte di ciascun Comune avviene mediante invio di una istanza telematica presentata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative, mediante la piattaforma dedicata raggiungibile al link: http://stradepiccolicomuni.mit.gov.it e secondo le modalità tecniche indicate.