A quindici anni dall'avvio della cooperativa, nel cuore della Locride, l'avvio di un nuovo progetto imprenditoriale

Gruppo Cooperativo compie 15 anni e festeggia avviando il progetto “Villaggio Goel”, un polo dedicato al mondo imprenditoriale e sociale creato in questi anni. Nel cuore della Locride, a Siderno, Goel farà divenire sua dimora una struttura simbolo della produttività etica ed efficace, un luogo che vuole diventare una rappresentazione del modello di impresa che sta innescando sviluppo ed occupazione in Calabria.



L’edificio dove nascerà Villaggio Goel è stato acquistato dal Gruppo nei giorni scorsi e nei prossimi mesi verrà adeguatamente ristrutturato. Ciò è stato possibile grazie ad un importante investimento del Gruppo proveniente da un consistente mutuo ventennale concesso da Banca Prossima. L’operazione si è resa possibile anche grazie ad un investimento in capitale sociale da parte di Fondosviluppo s.p.a. - Fondo per la promozione cooperativa di Confcooperative, di CFI - Cooperazione Finanza Impresa s.c.p.a. e ad un finanziamento ordinario da parte di CFI. Per la realizzazione del progetto è stato fondamentale il contributo di Fondazione Con Il Sud, di Fondazione Peppino Vismara, di Fondosviluppo s.p.a. e del Gruppo Bastogi.

Dato il ruolo di contrasto alla ‘ndrangheta che Goel ha nel territorio, la struttura sarà protetta da una copertura assicurativa attivata grazie al partenariato del Gruppo Assimoco, da quarant’anni Compagnia assicurativa di riferimento del Mondo Cooperativo italiano.