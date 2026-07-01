Da oggi, primo luglio 2026, l’Italia sperimenta ufficialmente una delle più grandi scommesse paternalistiche della sua storia recente. Con l’entrata in vigore del meccanismo del "silenzio-assenso" per i neoassunti, il Trattamento di Fine Rapporto imbocca una strada quasi obbligata verso i fondi pensione integrativi.

Non serve firmare, non serve scegliere, basta tacere per sessanta giorni. Nel mondo della finanza comportamentale questa strategia si chiama nudge, la spinta gentile. Lo Stato, consapevole che un ventenne difficilmente si siederà a tavolino per calcolare il proprio tasso di sostituzione previdenziale a quarant'anni di distanza, decide di impostare il futuro "per default".

Se non ti muovi, il sistema ti salva da te stesso, teoricamente; ma dietro l'innegabile pragmatismo di una misura pensata per evitare che la Generazione Z si ritrovi domani con assegni pubblici da fame, si nasconde un fallimento strutturale che non può essere archiviato con un'alzata di spalle.

La scelta di far equivalere il silenzio a una firma sul proprio destino finanziario è la prova scientifica della resa delle istituzioni sul fronte dell'educazione finanziaria, ma anche previdenziale. In un Paese in cui l’alfabetizzazione economica arranca sistematicamente, la soluzione non è stata spiegare, formare o rendere consapevoli; la soluzione è stata automatizzare l'inerzia.

I dati, del resto, non lasciano spazio a interpretazioni romantiche. Le ultime rilevazioni OCSE-PISA ci dicono che l'Italia, con i suoi 484 punti, si colloca stabilmente nella fascia medio-bassa dei Paesi sviluppati per competenze finanziarie dei giovani. Ben il 18% degli studenti italiani si trova sotto la soglia minima di competenza: significa che quasi un ragazzo su cinque non possiede gli strumenti logici per comprendere una scelta economica di base.

Di contro, appena il 5% dei nostri giovani viene classificato come "top performer", capace di padroneggiare concetti cruciali come l’interesse composto o il funzionamento dei mercati. A questo si aggiunge un divario di genere preoccupante, con i maschi che registrano venti punti di vantaggio rispetto alle coetanee nella sicurezza di gestione del denaro, e un paradosso tutto digitale evidenziato da Banca d'Italia: se è vero che un terzo degli under 24 utilizza regolarmente app di pagamento, trading o criptovalute, è altrettanto vero che questa familiarità tecnica non coincide quasi mai con una reale consapevolezza dei rischi.

Il cortocircuito è evidente: lo Stato attiva un automatismo previdenziale coatto su una platea che in larga parte non sa leggere un prospetto informativo e in cui solo una piccolissima minoranza comprende dove andranno a finire quei soldi.

Si dirà che funziona così anche altrove, ad esempio nel Regno Unito. Vero. Ma in Italia il TFR non è mai stato un semplice risparmio previdenziale; storicamente, è l'ammortizzatore sociale delle famiglie, il fondo d'emergenza per l'anticipo della prima casa, la liquidità rassicurante lasciata in azienda.

Sradicare questa consuetudine senza un'adeguata preparazione culturale rischia di generare l'effetto opposto, non una platea di risparmiatori consapevoli, ma un esercito di lavoratori confusi che vivranno il prelievo come l'ennesima gabella calata dall'alto.

Chi ha vent'anni oggi ha urgenze più prossime della pensione: l'affitto che divora metà dello stipendio, la precarietà dei contratti, l'inflazione. Chiedere loro di rinunciare alla liquidità immediata in nome di una vecchiaia lontana è un lusso cognitivo che molti non possono permettersi.

Se lo Stato deve ricorrere a un automatismo burocratico per costringere i cittadini a proteggere il proprio domani, significa che abbiamo smesso di educare i cittadini a essere adulti.

La previdenza complementare è una necessità matematica nel 2026, il sistema pubblico non potrà fare miracoli. Ma la delega in bianco al silenzio non è una vittoria della modernità, è una scorciatoia. Il rischio reale è che, passati i sessanta giorni, chi si accorgerà del meccanismo a cose fatte svilupperà una diffidenza ancora più profonda verso i mercati e le istituzioni.

Un Paese moderno non si costruisce coltivando l'inerzia dei suoi giovani, ma fornendo loro gli strumenti per scegliere, ad alta voce e con cognizione di causa. Automatizzare il futuro è comodo, ma insegnare a governarlo sarebbe stato un atto di coraggio politico ben diverso.

La verità è che siamo davanti a una monumentale operazione con cui lo Stato si lava le mani del futuro dei giovani, ma lo fa con l'alibi perfetto della matematica. Siamo di fronte a un vero e proprio scaricabarile istituzionale.

Per decenni il patto sociale in Italia è stato chiarissimo: tu lavori, versi i contributi e lo Stato ti garantisce una vecchiaia dignitosa. Oggi quel patto viene formalmente stracciato.

Con il meccanismo del silenzio-assenso, lo Stato sposta la responsabilità della pensione dalle spalle pubbliche a quelle del singolo lavoratore, così che, ancora una volta, le istituzioni non tutelano più il cittadino.