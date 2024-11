La centrale operativa provinciale del 118 di Catanzaro ha siglato un protocollo operativo con il Soccorso Alpino e Speleologico della Calabria. «L'importante accordo – è scritto in un comunicato - prevede l'interazione tra la Centrale 118 e la struttura del Soccorso Alpino, in particolare con la Stazione del Soccorso Alpino esistente a Catanzaro per tutti gli interventi di carattere sanitario in ambiente montano ed impervio della provincia. A firmare l'accordo il Direttore del 118 di Catanzaro, Antonio Talesa, il presidente regionale del Soccorso Alpino Luca Franzese e il responsabile della Stazione Soccorso Alpino di Catanzaro, Davide Muranelli. Questo accordo segue quelli già in vigore tra le Centrali Operative del 118 e il Soccorso Alpino nelle provincie di Cosenza e Reggio Calabria, sinergie che hanno permesso il salvataggio di tante vite in pericolo sia in montagna che in zone impervie. La legge regionale nr 1 del 2017 prevede, infatti, - e' spiegato - che il Soccorso alpino è il riferimento esclusivo per il Servizio Sanitario per il soccorso, recupero e trasporto sanitario in ambiente montano, impervio ed ipogeo anche in Calabria così come in tutta Italia. Dunque, da oggi, il numero 118 diventa numero di chiamata per le emergenze e i soccorsi nella montagna catanzarese, un importante passo in avanti per la sicurezza dei frequentatori dei monti della Sila catanzarese». (AGI)