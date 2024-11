La Sogas, società di gestione dell'Aeroporto dello Stretto, comunica che, i rappresentanti dell'Azienda ed i rappresentanti sindacali della Filt Cgil-Fit Cisl-Uiltrasporti-Ugl T.a. hanno siglato l'accordo per attivare la Cigs

La Sogas, società di gestione dell'Aeroporto dello Stretto, comunica che, nella sede di Confindustria Reggio Calabria, i rappresentanti dell'Azienda ed i rappresentanti sindacali della Filt Cgil-Fit Cisl-Uiltrasporti-Ugl T.a. hanno siglato l'accordo per attivare la Cigs che interesserà tutti i lavoratori per il periodo dei prossimi 12 mesi comportando il previsto e significativo risparmio atteso sul costo del personale. Come illustrato alle parti sociali, trattasi del primo provvedimento che, accompagnato da un insieme di azioni dal punto di vista dello sviluppo commerciale, del potenziamento di nuovi collegamenti con la vicina Messina e dello sviluppo del traffico aereo e del Piano di investimenti e sviluppo industriale da presentare ai soci e ad Enac, dovrebbero consentire il definitivo rilancio dell'Azienda.