A renderlo noto l’Enac che comunica che, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice degli appalti, si dovrà attendere per l’avvio di nuove procedure di gara per l'affidamento delle concessioni aeroportuali

“A seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice degli appalti, l'ENAC sta conducendo degli approfondimenti finalizzati alla valutazione delle novità introdotte in relazione alla predisposizione degli atti relativi alle gare per l'affidamento delle gestioni aeroportuali. Dal 19 aprile 2016, infatti, e' entrato in vigore il decreto legislativo n. 50 del 2016 attuativo delle Direttive 2014/23/UE e 2014/24/UE che ha contestualmente abrogato, senza alcuna vacatio legis, il d.lgs. n.163/2006, diventando il nuovo Codice dei contratti pubblici e precludendo l'automatica "sovrapposizione" delle nuove disposizioni e dei nuovi principi al precedente”.



Per tale motivo, rende noto un comunicato diffuso dall’Enac, si dovrà attendere per “l’avvio di nuove procedure di gara sia per l'affidamento delle concessioni aeroportuali di gestione totale, sia per l'affidamento degli aeroporti demaniali di sola aviazione generale. Cio' si è reso necessario al fine di verificare l'impatto dell'attuale quadro regolatorio sui bandi di gara e sui relativi disciplinari utilizzati sino ad ora dall'ENAC e di rielaborarne, di conseguenza, i contenuti in armonia al nuovo assetto normativo.



"Le procedure di gara per l'affidamento delle gestioni degli scali di Reggio Calabria e di Crotone – conclude la nota - saranno avviate non appena l'ENAC avrà utilmente concluso le verifiche e le valutazioni necessarie alla predisposizione di atti di gara congrui al rinnovato quadro regolatorio”.