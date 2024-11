Un sostegno per catalizzare l'innovazione in Calabria. La finestra per le candidature si aprirà nei primi giorni del 2024 con una dotazione finanziaria importante che contribuirà a trasformare tante idee in realtà

«Sono 20 milioni le risorse che la Regione Calabria, attraverso il Dipartimento istruzione, formazione e pari opportunità, rende disponibili per l'Avviso in pre-informazione di selezione per progetti di ricerca e sviluppo. Un'iniziativa ambiziosa che dà attuazione all'Azione 1.1.1. del Programma regionale Calabria Fesr-Fse 2021-2027, volta a potenziare la ricerca e lo sviluppo nelle aree prioritarie della Strategia di specializzazione intelligente (S3)». È quanto dichiara in una nota Giusi Princi, vicepresidente della Regione Calabria con delega all’istruzione.

«L’obiettivo dell’Avviso – sottolinea Princi - è sostenere progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale attraverso la collaborazione attiva tra imprese e organismi di ricerca. La ricerca collaborativa tra imprese e università rappresenta una forma avanzata di cooperazione che coinvolge attivamente sia il settore accademico che quello industriale al fine di promuovere l'innovazione e l'avanzamento tecnologico delle imprese calabresi, con l’obiettivo di migliorare i loro processi produttivi rendendole più competitive, richiamando, altresì, nuovi investimenti in Calabria da parte di grandi aziende. Questo tipo di collaborazione crea un ponte tra il mondo accademico, dove si svolge la ricerca scientifica e tecnologica, e il settore industriale, dove vengono applicati i risultati di questa ricerca per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi».

Potranno partecipare all’avviso le micro, piccole e medie imprese e grandi imprese che possono unire le forze in forma associata, collaborando con un organismo di ricerca per candidarsi. Il finanziamento messo a disposizione copre costi che vanno dal personale alle attrezzature, dai brevetti ai servizi di consulenza, l'importo massimo finanziabile varia in base alle dimensioni dell'impresa e all’articolazione del progetto, con una particolare attenzione per la sostenibilità e l'impatto ambientale. Gli aiuti, concessi sotto forma di contributo in conto capitale, possono coprire fino all'80% dei costi ammissibili. Un supporto tangibile per catalizzare l'innovazione in Calabria. La finestra per le candidature si aprirà nei primi giorni del 2024 con una dotazione finanziaria di 20 milioni di euro che contribuiranno a trasformare tante idee in realtà.

«La ricerca - conclude la vicepresidente Princi - è il cuore pulsante dell'innovazione, e la collaborazione tra il mondo accademico e quello produttivo è la chiave per fare emergere il vero potenziale della nostra regione, presupposto di sviluppo e di crescita della Regione. Questo avviso rappresenta, infatti, un passo significativo per sostenere la competitività dell'economia calabrese e si integra con le iniziative messe in campo anche dal Dipartimento sviluppo economico e attrattori culturali. A gennaio, l’Avviso sarà presentato nel corso di tante iniziativa che vedranno il coinvolgimento delle associazioni rappresentative del sistema imprenditoriale, in una logica di condivisione e confronto», conclude la vicepresidente Princi.