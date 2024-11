«Siamo stati zitti per sei mesi e non ci siamo lamentati – dice l’imprenditore Vincenzo Destito, titolare di un esercizio commerciale da più di 30 anni sul corso di Soverato -. E’ da maggio che siamo in questa situazione, abbiamo vissuto un’estate un pò particolare vista la sospensione dei lavori nel periodo estivo e per certi versi, grazie all’amministrazione comunale, siamo riusciti a tamponare. Però adesso bisogna trovare una soluzione». Procedono a rilento a Soverato i lavori di restyling su Corso Umberto partiti lo scorso mese di maggio. Un progetto destinato a cambiare radicalmente il volto della via principale della città abbattendo le barriere architettoniche e valorizzando un settore, quello commerciale, di vitale importanza. Ma ad oggi dopo circa 6 mesi si registra un notevole ritardo nei tempi di consegna dell’opera e cresce il malcontento tra i commercianti che se da una parte ribadiscono la validità del progetto di riqualificazione dall’altra sono costretti a fare i conti con gravi perdite.

Il malcontento dei commercianti

«Noi abbiamo un perdita di oltre il 50% - sostiene Maurizio Conati, presidente dell’Associazione Commercianti Soverato e titolare di diverse attività -. Abbiamo le lettere di licenziamento pronte e siamo anche pronti a chiudere i negozi con il rischio che anche se il corso verrà finito, ce lo ritroveremo vuoto. Tra dipendenti e titolari di aziende abbiamo calcolato circa 250 persone a rischio, le nostre attività sono al collasso perché se non c’è una programmazione in vista del periodo natalizio, per noi è tutto finito». «Inizialmente la tempistica era diversa – ribadisce Marco Bruni -. Nessuno si aspettava ad oggi di essere in queste condizioni e la cosa più grave è che fino ad ora nessuno ci ha avvisati di eventuali modifiche o ritardi». «Ci chiediamo anche che senso ha avuto transennare la prosecuzione del tratto principale del corso impedendo l’accesso ai negozi, quando ancora gli operai stanno terminando altri interventi. Per di più con pochi uomini all'opera - aggiunge Maria Conforto -. Questo per noi è il periodo più importante dell'anno, facciamo investimenti importanti in vista del Natale e questi problemi ci stanno provocando notevoli disagi».

La risposta del Comune

E intanto è in programma per mercoledì prossimo un incontro a palazzo di città tra i commercianti e l’amministrazione comunale che attraverso l’assessore ai lavori pubblici Daniele Vacca spiega: «Condividiamo anche noi l’agitazione che stanno vivendo i commercianti. Siamo consapevoli dei ritardi, dettati a volte da circostanze che si presentano durante l’esecuzione dei lavori ma purtroppo la materia dei lavori pubblici è molto complessa. Proprio oggi abbiamo avuto una riunione con la ditta Italcantieri Mirante di Catanzaro e il direttore dei lavori. Il ritardo principale è stato causato dall’introduzione di una perizia di variante a metà lavori. Attraverso la Regione infatti siamo riusciti ad avere un ulteriore finanziamento destinato alla pavimentazione. Oltre a questo abbiamo sospeso i lavori nel periodo estivo per permettere ai cittadini, ai turisti e ai commercianti di poter vivere la città senza un cantiere aperto sulla via principale. Il problema della scarsa presenza di uomini sul cantiere è una questione che abbiamo sollecitato più volte alla ditta, anche oggi - sottolinea Vacca - e i commercianti possono visionare i diversi ordini di servizio emessi dal direttore dei lavori. Stiamo adottando tutte le misure per poter arrivare al periodo natalizio e rendere il corso fruibile».