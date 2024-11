Il sindaco Ernesto Alecci annuncia l'attivazione del nuovo servizio online che permetterà di abbattere i tempi di attesa e controllare in qualunque momento la propria posizione contributiva

«Sono lieto di comunicare che un altro impegno è stato mantenuto, questa volta nel settore dei tributi». Così il sindaco di Soverato Ernesto Alecci annunciando attraverso una nota l'attivazione del portale del contribuente. «Per la Città di Soverato oggi è una giornata importante - aggiunge il primo cittadino - appena insediati nel 2015 abbiamo trovato una situazione disastrosa, causata dal fallimento della precedente società di gestione che, oltre a non versare le somme dovute nella casse comunali, poi recuperate tramite polizza fidejussoria, ha portato con sé l’archivio storico causando gravi disservizi e il reinvio obbligato di richieste di pagamento per gli ultimi 5 anni di bollette molte volte risultanti già pagate.

I servizi

Già da oggi è possibile collegarsi al portale attraverso un link sotto la voce "portale del contribuente" presente sul sito del comune di Soverato (www.comune.soverato.cz.it) ed accedere ai numerosi servizi: autolettura contatore, posizione personale, controllo pagamenti effettuati (servizio idrico, rifiuti, imu/tasi), gestione istanze e pagamenti on-line». Con soddisfazione Alecci sottolinea che il nuovo portale consentirà inoltre di raggiungere due importanti obiettivi: «abbattere i tempi di attesa agli sportelli e dare la possibilità a chi vive lontano dalla città di poter controllare e aggiornare la propria posizione contributiva». Il portale sarà inoltre implementato con nuove applicazioni e funzionalità grazie anche alle segnalazioni degli utenti. «Grazie all’impegno della nuova società di gestione e riscossione C&C SrL, al dirigente del settore Paolo Macrina ed al consigliere Christian Castanò - conclude il sindaco di Soverato - il comune è passato da una situazione di ritardo gestionale e tecnologico ad essere uno dei pochi comuni all’avanguardia ad avere un servizio on-line completo ed interattivo dedicato ai contribuenti».