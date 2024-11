Una lista di attività commerciali che si sono rese disponibili per fronteggiare l’emergenza sanitaria da coronavirus

In questi giorni critici di emergenza sanitaria da coronavirus, in cui viene richiesto di limitare gli spostamenti al minimo indispensabile e di uscire di casa se non strettamente necessario, le attività commerciali si rendono disponibili nel Cosentino ad effettuare la consegna a domicilio. Di seguito una lista di alcuni generi alimentari, farmacie, ristoranti e pizzerie che effettuano il servizio.

Generi alimentari

Ecco alcune delle attività commerciali di generali alimentari che effettuano il servizio di consegna a domicilio:

- GranRisparmio – Via Panebianco 186 (Cosenza) – Telefono: 3457634924 – Zona servita: Cosenza.

- Sapori di mare – punti vendita di Cosenza e Rende – Telefono: 3465125875, 3450422954.

- Supermercato Vivo – Piazza Europa (Cosenza) Telefono: 0984482851 – Cellulare: 3441333809 – Zona servita: Cosenza.

- Market Guerrazzi – Via Giuseppe Santoro 22/24 – Telefono: 3335274511 – Zona servita: Cosenza.

- Coop Food Express – Viale Trieste – Telefono: 3801460773.

- Caseificio Paese – Telefono: 3516210302 – Consegne a Rende, Cosenza, Settimo di Montalto Uffugo e Marano.

- Alimentari Via Rodotà (Cosenza) – Telefono: 3475894471, 3472483557 – Consegne solo nei dintorni di Via Rodotà e Piazza Zumbini.

- Market Gaudio - Contrada Rosario, Mendicino (Cosenza) – Telefono: 3921095643, 3917593353.

Farmaci e parafarmaci

Ecco alcune farmacie e parafarmacie che effettuano il servizio di consegna a domicilio:

- Parafarmacia del Corso - Via Macallè (Cosenza) – Telefono: 09841529680 – Cellullare e Whatsapp: 3914205378 – Zona Servita Corso Mazzini (Cosenza).

- Farmacia Aiello - Viale Giacomo Mancini, 158 (Cosenza) – Telefono: 0984306473.

- Farmacia Catera - Via Pasquale Rossi (Cosenza) – Telefono: 098475881.

- Farmacia Pellegrini - Piazza Martini Luther King, Roges (Cosenza) – Telefono: 0984465043. È possibile usufruire del servizio di consegna a domicilio accedendo anche al sito della farmacia oppure scaricando l’App di Pharmap e scegliendo Farmacia Pellegrini.