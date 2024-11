Da lunedì 21 a giovedì 24 settembre: sono questi i giorni in cui la Calabria ospiterà una nuova delegazione di event/wedding planner per il format Undiscovered Italy Tour ideato e realizzato da Daniela Corti Events con il patrocinio dell’Enit.



Giunta alla terza edizione, l’iniziativa è come sempre svolta in collaborazione col Tour Operator canadese Susan Barone di Luxury Weddings Worldwide e InStyle Vacations.

I partecipanti, circa venti, visiteranno luoghi e location adatte alla celebrazione di matrimoni o all’organizzazione di eventi a carattere internazionale e incontreranno personalmente le eccellenze locali che operano nel settore. Visiteranno le province di Vibo Valentia e di Reggio Calabria sotto vari punti di vista: le sedi per eventi e matrimoni, la filiera food & wine, le eccellenze e gli aspetti più singolari e significativi rispetto al wedding o agli eventi internazionali.

Calabria: le ragioni di un successo

La classifica delle Regioni d’Italia più visitate, elaborata in base alle prenotazioni nelle strutture turistiche per il mese di agosto, certifica che la Calabria è balzata nella top five delle Regioni più visitate d’Italia nell’estate 2020, preceduta da Puglia, Toscana, Sicilia e Sardegna.

Un quinto posto non sorprendente, se si considerano gli sforzi prodigati dagli operatori locali per promuoversi e mettere in luce le straordinarie bellezze paesaggistiche del territorio. Territorio che gli italiani, notoriamente esterofili ma quest’anno più chiusi entro i confini nazionali, hanno mostrato di amare e apprezzare per quello che è: una delle tavolozze naturali di colori, spiagge, mare, collina e montagna più belle della terra.

Undiscovered Italy Tour settembre 2020: il programma

Il gruppo farà base all'Uliveto Principessa Park Hotel di Cittanova per poi recarsi a Serra San Bruno (VV), con visita alla Certosa e introduzione ai meravigliosi prodotti tipici spontanei (funghi porcini); Zungri (VV), città di pietra, con degustazione del pecorino del Monte Poro; Reggio Calabria, con visita al Castello degli Dei, al Museo archeologico nazionale,al Museo del bergamotto e a L’A Gourmet L’Accademiadel celebre chef Filippo Cogliandro.

Oltre che dall’Enit, questo itinerarioè patrocinato dalla Camera di Commercio di Vibo Valentia. Partner per i servizi di terra è Antoior Travel. La copertura mediatica sarà della nostra emettente LaC TV.