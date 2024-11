«Continuiamo a seguire, sia sul piano normativo che finanziario, gli ultimi atti del complesso percorso di stabilizzazione degli Lpu ed Lsu calabresi all'interno degli enti di appartenenza». Lo affermano, in una nota, i deputati del Pd Enza Bruno Bossio e Antonio Viscomi.

«È stato, infatti, approvato oggi alla Camera - aggiungono Bruno Bossio e Viscomi - un ordine del giorno a nostra firma all'interno del decreto Milleproroghe che sancisce alcuni aspetti cruciali, a partire dalla piena equiparazione tra Lpu ed Lsu nella destinazione delle risorse statali per l'assunzione a tempo indeterminato, stabilendo che per entrambe le figure di lavoratori si puó attingere ai finanziamenti statali del Fondo sociale per occupazione e formazione, così come per entrambe le figure sono destinate le risorse regionali. L'odg appena approvato, inoltre, chiede che le deroghe per le stabilizzazioni siano previste anche per le amministrazioni locali che dovessero trovarsi in una condizione di dissesto economico, sancendo di fatto un prioritario diritto al lavoro per questo ampio bacino di precari calabresi».

«Seguiremo, passo dopo passo, questa vicenda - dicono ancora i due deputati del Pd - che tocca il destino di migliaia di lavoratori e famiglie e, in questo quadro, sosteniamo la richiesta, avanzata dalla Regione Calabria, di attivare un tavolo nazionale con i ministeri e i sindacati su questa vertenza come su quella dei tirocinanti. Ci dichiariamo, inoltre, fin da ora disponibili a prendervi parte e a dare il nostro costruttivo contributo per una rapida e positiva soluzione, anche in considerazione del fatto che la proroga per le stabilizzazioni scade il 31 marzo».