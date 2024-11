Per facilitare la promozione turistica il Comune consentirà a breve l’avvio delle attività nel quartiere marinaro

Il dirigente del settore attività economiche, Antonino Ferraiolo, d’intesa e su input dell’assessore al ramo, Giovanni Merante, ha incontrato i gestori degli stabilimenti balneari di Catanzaro in vista dell’inizio della stagione estiva. Alla riunione operativa, che si è tenuta stamattina nella sala concerti di Palazzo De Nobili, hanno partecipato anche i rappresentanti delle sigle sindacali di categoria e la maggior parte degli operatori del quartiere Lido.

L’incontro è servito a ricordare a tutti gli interessati le procedure amministrative necessarie per l’apertura degli stabilimenti balneari, gli adempimenti burocratici e l’obbligatorio rispetto delle indicazioni comunicate dall’azienda sanitaria provinciale, in particolar modo per gli stabilimenti che montano stagionalmente le proprie strutture, sul lungomare, nella zona compresa fra il Porto e il Corace.

L’assessorato alle attività economiche ha ribadito che il Comune, al fine di facilitare la promozione turistica della città, supporterà i gestori per consentire nel più breve tempo possibile l’avvio dell’attività degli stabilimenti.

