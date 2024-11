“Al fine di consentire i necessari lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza per l'aeroporto di Reggio Calabria, sono stanziati 15 milioni di euro per il 2019 e 10 milioni per il 2020”. Lo prevede un emendamento riformulato alla manovra presentato da Francesco Cannizzaro (FI) e sottoscritto anche da altri gruppi, approvato questa mattina in commissione Bilancio della Camera con parere favorevole dei relatori e del governo.



«Abbiamo ritenuto doveroso appoggiare l'emendamento presentato dalle forze dell'opposizione perché, a prescindere dalla paternità politica di un provvedimento, crediamo che sia giusto agire nell'interesse della Calabria e dei calabresi. È un nuovo modo di fare politica, attento ai bisogni della popolazione più che a vetuste e logore logiche di partito, spesso responsabili del mancato sviluppo dei territori. Grazie a questo emendamento, il “Tito Minniti” potrà migliorare i suoi servizi e la sua posizione strategica in un sistema in continua evoluzione come quello aeroportuale» - scrivono in una nota i portavoce calabresi del Movimento 5 Stelle Federica Dieni, Dalila Nesci e Massimo Misiti commentando l'approvazione, in commissione Bilancio della Camera, dell'emendamento che determinerà l'assegnazione di 25 milioni di euro per due anni all'aeroporto di Reggio Calabria.

«L’interlocuzione con il governo – commentano i portavoce 5 stelle – ha portato ai primi risultati concreti. Il provvedimento a favore dell'Aeroporto dello Stretto è la prova che il governo punta anche sull’aeroporto reggino per far ripartire la Calabria e il Mezzogiorno d'Italia».