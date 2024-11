Sono stati avviati i lavori di manutenzione in programma lungo strada statale 106 ionica tra Catanzaro e Crotone. Gli interventi, finalizzati al miglioramento delle condizioni di sicurezza e il livello di servizio dell’infrastruttura, rientrano in un vasto piano di risanamento della pavimentazione che Anas ha avviato su tutte le strade statali calabresi per un investimento complessivo, compreso tra il 2018 e il 2019, di oltre 22 milioni di euro.

Nel dettaglio, sono stati avviati gli interventi per il ripristino della pavimentazione stradale su tratto lungo di oltre cinquanta chilometri tra le province di Catanzaro e Crotone che attraversa i territori comunali di Catanzaro, Simeri Crichi, Sellia Marina, Sersale, Cropani, Botricello, Belcastro, Cutro, Isola Capo Rizzuto e Crotone. Attività che termineranno nel mese di giugno 2019.

I lavori, che prevedono il risanamento profondo del manto stradale attraverso il rifacimento dello strato di collegamento (binder) e dello strato di usura, nonché la realizzazione della nuova segnaletica orizzontale, sono stati consegnati all’Impresa R.T.I. Tirreno Bitumi s.r.l. – COS.IN.Cal s.r.l. – I.C.M.B. S.a.s. di Sammarco Francesco & C. con sede ad Amantea (CS) per un importo di circa 2 milioni e 400 mila euro.

l.c.