Doppia assemblea, stamane, per i lavoratori che si occupano della raccolta dei rifiuti nell'area urbana di Cosenza. Nelle rispettive sedi, alle ore 10, si sono riuniti gli operatori di Ecologia Oggi, che raccolgono i rifiuti a Cosenza, e quelli di Calabra Maceri, che invece si occupano della raccolta a Rende e Montalto Uffugo. Per i dipendenti di Ecologia Oggi, problemi con gli stipendi di novembre, non ancora arrivati, e nubi nere sul futuro, a causa dell'annunciato dissesto del Comune di Cosenza che, non pagando quanto dovuto alla società, metterebbe in crisi anche le loro retribuzioni. Sorte simile per i dipendenti di Calabra Maceri, che da ieri sono in stato d’agitazione.