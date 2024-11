«Segnaliamo, con grave preoccupazione, che la mancata approvazione del bilancio della Regione Calabria, oltre le molteplici implicazioni, sta anche incidendo pesantemente sulla vita dei dipendenti di molti Comuni che hanno tra il personale i lavoratori ex Lsu-Lpu. Infatti, vi sono Comuni che hanno avuto capacità di cassa tali da poter anticipare gli stipendi di: dicembre e tredicesima, gennaio e febbraio; vi sono altri Comuni, invece, quelli meno floridi, in cui i lavoratori sono già da ben due mesi senza retribuzione».

A denunciarlo è il segretario generale della Fp Cgil della Calabria, Alessandra Baldari. «La mancata approvazione del bilancio - prosegue l’esponente del sindacato -, per legge dello Stato impone all'Ente l'erogazione in dodicesimi in ordine a tutti i pagamenti, tale cifra è ovviamente insufficiente a liquidare gli emolumenti del personale ex Lsu-Lpu, destinatario del finanziamento storicizzato da parte della Regione. È evidente che le capacità finanziarie degli enti locali, già abbastanza critiche, non sono sufficienti a sostenere ancora tale spesa in anticipazione e presto potrebbero essere costretti a interrompere la liquidazione delle retribuzioni. Pertanto, sollecitiamo la presidente Jole Santelli e la politica tutta a dirimere in fretta le problematiche di equilibrio di poteri che hanno rallentato l'azione della Regione, nominando la Giunta che deve istruire e proporre il bilancio all'approvazione del consiglio regionale, affinché si riavvii la macchina burocratica già afflitta da molteplici disfunzioni e rallentamenti. La puntuale retribuzione del salario è un diritto e ai comuni mortali serve per vivere dignitosamente. Si sollecita, inoltre - conclude Baldari -, la riapertura della manifestazione d'interesse per i Comuni che non hanno aderito precedentemente, al fine di avviare il processo di stabilizzazione di tutti gli Lsu-Lpu della Calabria».