Gli operai denunciano: «L'azienda non ci liquida perché avanza soldi dal comune di Cosenza»

Gli operai di Ecologia Oggi lamentano il mancato pagamento della retribuzione di gennaio. Per questo hanno manifestato davanti la Prefettura di Cosenza. Una loro delegazione è stata ricevuta dal vicecapo di gabinetto Vito Turco. Secondo quanto riferito dai lavoratori, la società di gestione del servizio di raccolta rifiuti ha comunicato di non poter pagare gli stipendi perché Palazzo dei Bruzi non avrebbe saldato le fatture. «Abbiamo chiesto alla società - ha detto Vito Turco - di garantire gli stipendi a prescindere dai ritardi nei pagamenti da parte dell'ente, perché questo non ha nulla a che fare con i lavoratori».