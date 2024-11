È caccia ai fortunati di Lamezia e Reggio che sabato scorso hanno centrato il “6”. Assegnati premi per un totale di 51,3 milioni di euro

La dea bendata bacia ancora la Calabria. Nell’ultima estrazione del Superenalotto di sabato scorso, infatti, è stato centrato il 6 che ha portato all’aggiudicazione del montepremi di 51,3 milioni di euro ripartito tra 45 giocatori in tutta Italia.



Tra i fortunati anche gli utenti di Lamezia Terme e Reggio Calabria che si sono spartiti il cospicuo bottino. Ad ognuna delle 45 schedine giocate va così 1,1 milioni di euro a fronte di una giocata di soli 7 euro.



Nella città della Piana la schedina è stata giocata al Bar del Corso di Sambiase, in piazza 5 Dicembre, mentre in riva allo Stretto nella Tabaccheria Falcone di via San Giuseppe.