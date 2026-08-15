Esselunga, Carrefour, Lidl, Conad, Coop, Pam, MD e Il Gigante: quali supermercati restano aperti a Ferragosto e quali chiudono. Gli orari possono cambiare da un punto vendita all'altro

Ferragosto è tradizionalmente sinonimo di pranzi in famiglia, cene con gli amici, grigliate e tavole imbandite. Ma proprio quando tutto sembra pronto può capitare di accorgersi che manca un ingrediente. Per chi deve fare una spesa dell'ultimo minuto, quindi, la domanda è inevitabile: quali supermercati sono aperti il 15 agosto?

La risposta non è uguale per tutte le catene. Alcuni gruppi hanno scelto di tenere aperti diversi punti vendita, generalmente con orari ridotti, mentre altri hanno lasciato ai singoli negozi la possibilità di decidere. Per questo è sempre consigliabile controllare l'orario del supermercato più vicino prima di uscire.

Esselunga, Carrefour e Lidl: aperture e orari

Per Esselunga la situazione varia in base al singolo punto vendita. Alcuni supermercati sono chiusi a Ferragosto, mentre altri prevedono aperture con orario ridotto o prolungato. È quindi fondamentale verificare il negozio di riferimento attraverso il sito ufficiale Esselunga, dove sono riportati gli orari aggiornati.

Anche Carrefour lascia ai singoli punti vendita la possibilità di stabilire l'apertura e l'orario del 15 agosto. Sul portale ufficiale Carrefour è possibile cercare il supermercato più vicino e controllare gli eventuali orari straordinari. Alcuni punti vendita risultano aperti anche per l'intera giornata, mentre altri osservano fasce orarie differenti.

Situazione simile per Lidl. Gli orari non sono uguali in tutta Italia: per alcuni negozi sono previste aperture dalle 8 alle 20, mentre altri possono avere fasce differenti. Per conoscere l'orario esatto del proprio supermercato è possibile consultare la ricerca punti vendita Lidl.

Conad: diversi punti vendita aperti il 15 agosto

Conad ha predisposto per Ferragosto 2026 un piano di aperture che riguarda numerosi punti vendita in Italia. La catena ha pubblicato una pagina dedicata al 15 agosto, con l'elenco dei supermercati aperti e le relative informazioni.

Per sapere se il proprio supermercato Conad è aperto e quali sono gli orari, è possibile consultare direttamente la pagina dedicata alle aperture di Ferragosto 2026 oppure utilizzare la mappa dei punti vendita Conad.

Diversa la situazione per Coop, che ha scelto in linea generale di tenere chiusi i propri punti vendita a Ferragosto, con la riapertura prevista per il 16 agosto.

Il Gigante, Pam e MD: dove si può fare la spesa

Anche diversi punti vendita de Il Gigante resteranno aperti il giorno di Ferragosto. La catena mette a disposizione un elenco degli esercizi commerciali e delle aperture festive, attraverso il quale è possibile verificare le informazioni relative ai singoli negozi.

Per Pam-Panorama la situazione varia invece in base al supermercato. Alcuni punti vendita resteranno chiusi, mentre altri saranno aperti con orario ridotto, generalmente dalle 8 alle 14. I dettagli possono essere verificati attraverso la pagina ufficiale dei punti vendita Pam-Panorama.

La maggior parte dei supermercati MD sarà invece aperta per Ferragosto. Anche in questo caso gli orari possono cambiare da un negozio all'altro: alcuni punti vendita prevedono aperture mattutine ridotte. Per conoscere gli orari del supermercato di interesse è possibile utilizzare la ricerca dei negozi MD.

Ferragosto, meglio controllare prima di uscire

La regola generale, dunque, è quella di non dare per scontata né l'apertura né la chiusura di un supermercato. Le decisioni possono cambiare anche tra due punti vendita della stessa catena e gli orari festivi possono essere differenti rispetto a quelli abituali.

Per chi ha bisogno di fare la spesa il 15 agosto, la soluzione più sicura resta quindi quella di verificare sul sito ufficiale della catena l'orario del singolo negozio prima di mettersi in viaggio. Una precauzione semplice, soprattutto a Ferragosto, quando anche una piccola dimenticanza può trasformarsi in una corsa alla ricerca dell'ultimo supermercato aperto.