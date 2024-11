Il Sud rimane fanalino di coda ancora nelle infrastrutture, nell’innovazione, nella preparazione tecnologica e nella qualità delle istituzioni. Unico potenziale fattore di competitività in cui il Mezzogiorno svetta rispetto alla media Ue è il benessere fisico della popolazione

Un Sud sempre meno competitivo rispetto all’Europa, con forti deficit soprattutto nella preparazione tecnologica (37,3 punti rispetto a 50), mercato del lavoro (37,7 contro 50) e qualità delle istituzioni (36,6 contro 51,4), ma superiore alla media europea per benessere fisico della popolazione (54,3 punti rispetto alla media europea di 49,4).

E’ quanto emerge dallo studio "Divari di competitività tra regioni durante la sovereign debt crisis: il Mezzogiorno tra resistenza e resa" dei professori M. Aria, G. Lucio Gaeta e U.Marani, pubblicato sulla Rivista Svimez edito da Il Mulino e diretto da Riccardo Padovani.

Lo studio prende in esame gli andamenti della competitività di 255 aree territoriali appartenenti a 27 paesi europei diversi con attenzione a quelli delle regioni meridionali per gli anni 2010-13, in base a elaborazioni sugli ultimi dati Eurostat disponibili.



Nello specifico, guardando i singoli indicatori in un’ipotetica scala da 1 a 100, emerge che il Sud rispetto alla media Ue registra un forte gap nella maggior parte degli indicatori.



In particolare, nelle infrastrutture il Sud si è fermato nel 2013 a 41,6 (in calo di 4 punti percentuali rispetto al 2010) a fronte del 48 della media Ue e del 50 del Nord Italia; nell’innovazione segue lo stesso andamento (nel 2013 in calo, da 43 a 40,6 rispetto a una media Ue di 48,9). Nove punti in meno della media Ue il Sud li registra nel 2013 nell’accesso all’istruzione superiore (40,3 contro 49,6).

Va ancora peggio nel campo della preparazione tecnologica (37,3 nel 2013, in calo di 5 punti rispetto ai 42,3 del 2010, ben lontani dai 50,5 della media Ue), dell’efficienza del mercato del lavoro (37,7 al Sud contro una media Ue di 50,4 e di 52,9 al Nord Italia nel 2013) e nella qualità delle istituzioni: qui il Sud si ferma nel 2013 a 36,6, in calo rispetto al 2010 (40,3) e distante dalla media Ue di 51,4. Diverso invece il quadro per la business sophistication, che vola dal 2010 al 2013 da 39,9 a 48,5, un dato leggermente superiore alla media Ue (47,3) e comunque inferiore al 51,7 del Nord.

Unico potenziale fattore di competitività in cui il Mezzogiorno svetta rispetto alla media Ue è il benessere fisico della popolazione; nel 2013 è leggermente calato, passando dai 55,8 del 2010 ai 54,3 del 2013, ben cinque punti in più della media Ue ferma a 49,4.

Se le regioni meridionali registrano performances inferiori alle regioni del Centro-Nord e della media Ue per molti indicatori, va rilevata l'eccezione della business sophistication, in cui la Calabria registra una performance decisamente superiore alla media Ue, seguita dalla Sardegna, Sicilia e Puglia.