Un traguardo straordinario è stato raggiunto da Terme di Galatro, grazie alla firma dell’accordo di collaborazione scientifica con il Dipartimento di Scienze della Salute dell’Università Magna Graecia di Catanzaro. Un’iniziativa che segna una nuova e importante fase di sviluppo e innovazione nel settore delle terapie termali e delle patologie otorinolaringoiatriche, con l’obiettivo di rafforzare la ricerca e la formazione specialistica in ambito medico-scientifico.

L’accordo, sottoscritto dall’amministratore unico di Terme di Galatro Domenico Lione, e dal direttore del Dipartimento di Scienze della Salute Francesco Luzza, prevede la collaborazione scientifica tra le due istituzioni, focalizzandosi sull’efficacia dei trattamenti termali, in particolare sulle patologie otorinolaringoiatriche e gli effetti terapeutici delle acque termali di Galatro.

Tra gli obiettivi principali della collaborazione ci sono la condivisione di dati sulla terapia termale per il trattamento delle otiti medie catarrali acute e croniche, mediante aerosolizzazione e insufflazione delle acque termali, nonché la promozione di attività didattiche, come lo svolgimento di tesi, progetti di ricerca, corsi e congressi. La ricerca scientifica congiunta avrà un forte impatto nel migliorare le pratiche terapeutiche e accrescere il valore della medicina termale in ambito otorinolaringoiatrico.

«Voglio ringraziare la professoressa Eugenia Allegra, docente associato e direttrice del corso di Otorinolaringoiatria presso l’Università Magna Graecia di Catanzaro, la quale ha avuto un ruolo fondamentale nell’instaurare questa sinergia – sottolinea l’amministratore unico Domenico Lione - La sua dedizione alla ricerca e alla formazione ha reso possibile questo accordo che consentirà, a mio avviso, di far emergere tanti giovani medici universitari, autentiche eccellenze della nostra regione; la sua visione e il suo impegno sono determinanti per il futuro delle terapie termali e della formazione specialistica in Calabria». «Nella stessa direzione, il contributo offerto dalla ricercatrice Maria Rita Bianco – conclude Domenico Lione – che ringrazio della collaborazione».

Terme di Galatro metterà a disposizione le proprie strutture, tra cui ambulatori, sale e attrezzature specializzate, per ospitare specializzandi, dottorandi e assegnisti di ricerca dell’Università Magna Graecia. Questo consentirà a giovani ricercatori di svolgere attività di ricerca avanzata, contribuendo allo sviluppo di nuove soluzioni terapeutiche e al rafforzamento della formazione professionale.

Inoltre, l’accordo prevede la partecipazione attiva di entrambe le istituzioni a progetti di ricerca finanziati da enti esterni, come la Regione Calabria, il Ministero della Salute e i fondi europei, per favorire l’innovazione e la diffusione della terapia termale nel trattamento delle malattie otorinolaringoiatriche.

La collaborazione con l’Università Magna Graecia consentirà alle Terme di Galatro, dunque, di entrare in un percorso di ricerca d’avanguardia, aprendo nuove possibilità di cura e innovazione terapeutica per la salute dei propri pazienti. Questo accordo non solo rafforza il legame tra Terme di Galatro e il mondo accademico, ma rappresenta anche un importante contributo al progresso delle terapie termali come strumento di cura efficace e scientificamente riconosciuto. Terme di Galatro si conferma così come punto di riferimento nel panorama delle terme in Calabria, con un impegno concreto per la ricerca, la formazione e l’innovazione terapeutica.