Terzo giorno a Milano per la Calabria Straordinaria e per gli oltre 100 imprenditori calabresi che espongono le eccellenze dell’agroalimentare del territorio.

Nei primi due giorni, oltre 50mila visitatori professionali hanno conosciuto nuovi brand e prodotti, stretto accordi e partnership, partecipato a decine di incontri ed eventi agli stand nei dieci padiglioni di Rho Fiera Milano, capitale mondiale del food & beverage. In questo contesto, la Calabria si è ritagliata uno spazio di tutto rispetto. Colori, sapori e profumi hanno letteralmente inebriato il padiglione 14 che ormai parla calabrese con consapevolezza e coscienza della propria forza, “piccante” al punto giusto.

Questa mattina, a testimonianza della vicinanza del governo regionale al territorio e agli imprenditori, è arrivato anche il presidente della Regione Roberto Occhiuto che - ai nostri microfoni - ha sottolineato: «Ogni volta che vengo in una fiera a visitare il padiglione organizzato dall’Assessorato all’Agricoltura, guidato da Gianluca Gallo, rimango sempre sbalordito perché c’è sempre qualcosa di più bello da vedere, il lato più bello della Calabria da mostrare. Per questo sono davvero molto riconoscente all’assessore Gallo: ha fatto davvero un grande lavoro!

C’è grande entusiasmo tra gli operatori, ci sono tantissimi imprenditori calabresi che hanno la possibilità di mostrare i loro prodotti a buyer nazionali e internazionali e la Regione deve fare proprio questo. Deve fare ciò che le imprese non riescono a fare perché magari non ne hanno il capitale né le risorse e deve, soprattutto, dare fiducia agli imprenditori raccontando una Calabria che può essere migliore. Una Calabria che ha speranza e futuro è un racconto necessario per risolvere i problemi e non riguarda solo i sistemi istituzionali ma anche le persone: non ho mai visto nessuno affrontare e risolvere un proprio problema senza avere fiducia in se stesso e nel proprio futuro. Ecco - ha concluso Occhiuto - occasioni del genere credo siano utili a dare consapevolezza ai produttori calabresi sul fatto che la Calabria possa essere apprezzata ovunque».