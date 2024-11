Il sindacato Ugl Telecomunicazioni ha proclamato per domani, 23 febbraio, uno sciopero per l'intera durata del turno lavorativo del personale addetto di Tim - con presidi in tutta Italia - per contestare il piano di riorganizzazione ipotizzato dal Consiglio di Amministrazione che prevede lo scorporo di Tim in due società - netco e serviceco - e che potrebbe comportare esuberi.