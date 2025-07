A Lamezia si è svolto questa mattina un incontro tra il gruppo consiliare della Lega, guidato dal capogruppo Massimo Cristiano, con i consiglieri Carmine Villella e Antonio Mastroianni, e il responsabile dell’Esecutivo nazionale della Federazione del sociale Calabria dell’Usb, Saverio Bartoluzzi.

Il confronto, voluto da entrambe le parti su sollecitazione di alcuni lavoratori tirocinanti, si è tenuto in forma informale con l’obiettivo di offrire utili suggerimenti per avviare un percorso che riconosca i diritti e la dignità di coloro che prestano servizio presso l’ente comunale da oltre dieci anni, svolgendo mansioni amministrative. Sul tavolo sono stati posti chiarimenti e delucidazioni normative utili alla causa.

«La volontà di non lasciare nessuno indietro c’è — dichiara il consigliere Massimo Cristiano — vogliamo dare dignità a tutti i lavoratori. Stiamo lavorando tutti insieme: il sindaco Mario Murone, il vice sindaco Michele Cardamone, l’assessore al Personale Giulia Bifano, il capogruppo Mimmo Gianturco, la Giunta e tutti i consiglieri comunali, per trovare una soluzione utile, dare un indirizzo politico chiaro e soprattutto sostenibile economicamente, senza illudere nessuno. Siamo aperti a tutti i suggerimenti e a tutte le sigle sindacali, come dimostra l’incontro odierno con Bartoluzzi dell’Usb».

Soddisfatto anche Bartoluzzi: «Ringrazio il capogruppo Massimo Cristiano per la disponibilità e la sensibilità dimostrate verso il disagio di questa parte di precariato. Ovviamente c’è da lavorare tutti insieme per arrivare alla stabilizzazione di tutti i tirocinanti del Comune di Lamezia Terme. L’amministrazione dovrà muoversi con tempestività, ma è chiaro il senso di responsabilità della nuova amministrazione nel garantire risorse sufficienti per raggiungere questo obiettivo». Le parti hanno concordato di incontrarsi nuovamente per proseguire il lavoro, sempre nell’interesse dei lavoratori lametini e della loro dignità.