I tirocinanti ministeriali sono scesi nuovamente in piazza stamani per chiedere garanzie sul futuro occupazionale. I contratti scadranno infatti a partire dal primo agosto. Un presidio di lavoratori, accompagnato dal sindacato Usb, ha chiesto e ottenuto un incontro in Prefettura, motivo del faccia a faccia è anticipare l’organizzazione di ulteriori presidi dinnanzi alla sede dell’Ufficio scolastico regionale e, se necessario, anche a Roma.

«L'1 agosto scadrà il contratto e sarà il primo giorno di disoccupazione» – ha spiegato Saverio Bartoluzzi, responsabile regionale della federazione del sociale. Si tratta in particolare dei tirocinanti assunti con contratti a tempo determinato dal Mim, in Calabria sono coinvolte oltre trecento persone. Contrariamente a quanto avvenuto per i tirocinanti assunti da altri ministeri – ad esempio, Giustizia e Mic già stabilizzati o con proroghe di contratto in corso – i dipendenti del Miur non hanno ancora avuto garanzie.

«Il problema è che non abbiamo nessuna prospettiva futura» - ha specificato il sindacalista. «La politica è disinteressata ma a livello sociale sarà un problema per 300 lavoratori, che vuol dire 300 famiglie calabresi. Al prefetto chiediamo immediatamente una segnalazione al ministero dell'Istruzione. Sappiamo che il ministero non sta dando input positivi su questa vicenda. Alla politica chiediamo maggiore interesse. Vogliamo che anche per loro ci sia subito una proroga ma chiaramente puntiamo a chiudere questo bacino portandolo alla stabilizzazione». Il sindacato ha minacciato: «Siamo pronti a scendere in piazza anche con le tende davanti all'ufficio scolastico regionale. E poi se c'è da salire a Roma si va anche davanti al ministero».