Ieri sera a Palazzo dei Bruzi l’assemblea dei primi cittadini convocata da Franz Caruso. Lunedì l’incontro in Regione con il governatore e l’assessore al Lavoro Calabrese

La problematica dei Tis, i tirocinanti di inclusione sociale, sarà al centro di un incontro tra una delegazione di 100 sindaci riunitisi ieri sera a Palazzo dei Bruzi a Cosenza e il governatore Roberto Occhiuto. Lunedì prossimo, infatti, la delegazione dei 100 sindaci della provincia di Cosenza, convocati in assemblea a Palazzo dei Bruzi dal primo cittadino Franz Caruso su richiesta di alcuni di loro, incontrerà il presidente della Regione e l'assessore regionale alle politiche del lavoro Giovanni Calabrese «per discutere ed affrontare la questione relativa alla stabilizzazione dei tirocinanti calabresi».

La richiesta di incontro, è scritto in una nota, «è maturata al termine della riunione dei 100 sindaci che, all'unanimità, hanno deciso di affrontare e discutere direttamente alla Cittadella regionale le criticità relative alla problematica dei Tis con l'obiettivo di ricercare una soluzione adeguata e condivisa volta a garantire un futuro lavorativo certo a tutti i lavoratori. I 100 sindaci presenti, già nelle scorse settimane, avevano aperto e portato avanti una serie di confronti, sia con la Regione Calabria che con l'Anci, che non erano, però, serviti a fare definitiva chiarezza su diversi aspetti procedurali e finanziari».

«Proprio per diradare ogni dubbio e perplessità - prosegue la nota - si è svolta l'assemblea di ieri sera che ha fatto registrare un ampio dibattitto nel corso del quale sono emerse con maggiore consapevolezza una serie di nodi che necessariamente devono essere sciolti, insieme a numerose criticità da risolvere al fine di poter procedere alla stabilizzazione dei tirocinanti, soprattutto da un punto di vista tecnico, amministrativo e finanziario. Per tali ragioni, nel rispetto delle istituzioni rappresentate e al di là di appartenenze politiche, evidenziando, invece, la necessaria responsabilità cui ogni primo cittadino è chiamato nell'amministrare le proprie comunità, si è deciso di richiedere l'incontro con i rappresentanti istituzionali regionali».

Al termine dell'assemblea, conclude la nota, «tutti i sindaci presenti hanno tenuto ad evidenziare che la vertenza Tis, su cui i Comuni non hanno alcuna responsabilità, rappresenta un problema sociale di grande rilevanza in una terra che, come la Calabria, soffre già di percentuali altissime di disoccupazione ed inoccupazione».

«Riteniamo necessario - hanno affermato i 100 sindaci - affrontare la vicenda, con serietà e, soprattutto, con l'obiettivo di dare risposte certe alle famiglie di questi lavoratori precari, rispondendo, così, anche alle esigenze ed ai bisogni dei cittadini che abbiamo l'onore e l'onere di rappresentare».