Disponibili 15 milioni di euro ma serve il via libera del ministero del Lavoro per erogare le mensilità arretrate a chi è impegnato nei percorsi formativi. L’appello di Oliverio a Poletti

La Regione ha chiesto di poter subito utilizzare 15 milioni di euro per il pagamento di tre mensilità ai circa seimila disoccupati impegnati nei percorsi di tirocinio formativo.

Con una lettera inviata al ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla Direzione generale e regionale ammortizzatori sociali dell’Inps e, per conoscenza, al prefetto di Catanzaro, il presidente della Regione, Mario Oliverio, ha inoltrato una formale richiesta di utilizzo di risorse disponibili per andare incontro ai lavoratori impegnati nei percorsi di politiche attive per l’occupazione.

Nello specifico, il presidente nella missiva evidenzia che, per quanto riguarda le decretazioni 2014 e 2015, alla data odierna, il competente Dipartimento regionale ha provveduto, grazie all’incrocio tra i dati in proprio possesso e quelli trasmessi dalla sede Regionale Inps Calabria, ad inoltrare sul sistema informatico dei percettori di trattamento di sostegno al reddito (Sip), i nominativi di tutti i beneficiari per i quali era in possesso dei dati e che per il 2016 non vi sono beneficiari di prestazioni di mobilità in deroga.

“La Regione – è scritto ancora nella nota inviata -, assumendosi l’impegno a completare nel minor tempo possibile e, comunque, non oltre 60 giorni dalla presente nota, l’implementazione della Banca dati percettori, chiede nelle more della sottoscrizione della Convenzione di autorizzare l’utilizzo di € 15.000.000,00 al fine di poter pagare almeno tre mensilità ai circa 6.000 disoccupati impegnati nei percorsi di tirocinio formativo”.