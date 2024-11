Tre giorni dedicati al prodotto tipico della tradizione dolciaria locale con eventi, workshop, degustazioni, tavole rotonde e attività dedicate ai bambini

Il torrone artigianale è un prodotto tipico della tradizione dolciaria di Taurianova, cittadina della provincia di Reggio Calabria, un prodotto di eccellenza con un’antica e affascinante storia, frutto di una vera e propria arte tramandata da diverse generazioni di pasticceri. Con l’intento di valorizzare questa eccellenza, l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Fabio Scionti ha inteso istituire nel dicembre 2016 il “Festival del Torrone” di Taurianova, un evento ampio e condiviso, un progetto culturale in grado di tradursi in un’occasione di visibilità, di crescita, di confronto per i pasticceri e per l’intera comunità.

La Fiera del Torrone

Il progetto mira, attraverso varie attività e azioni, a presentare in chiave culturale, sociale ed economica, nel contesto territoriale e nazionale, questa risorsa enogastronomica. La seconda edizione del Festival si terrà presso i locali del Centro servizi agroalimentare e del legno, nei giorni 8, 9 e 10 dicembre 2017. Durante la tre giorni, oltre alla Fiera del Torrone Artigianale di Taurianova, sono previsti workshop, degustazioni, dimostrazioni e laboratori di pasticceria, tavole rotonde, eventi per i più piccoli e un ricco cartellone artistico con spettacoli musicali. Un programma interessante e intenso per una tre giorni che è divenuta un appuntamento atteso, un appuntamento per tutti, attraverso il quale sviluppare anche nuove forme di collaborazione e di coesione.

Promozione e collaborazioni per l’evento

Il Festival del Torrone è realizzato grazie al lavoro dell’Assessore allo sport, eventi cittadini di promozione, politiche giovanili e creatività giovanile, politiche per lo sviluppo del turismo Raffaele Loprete, in collaborazione con l’Assessore alla promozione della Cultura Luigi Mamone e all’Assessore alle Attività Produttive Girolama Raso. La manifestazione è organizzata con la collaborazione delle pasticcerie: Chantilly, D’Agostino, Delizie di Calabria, Golden, La Torroneria, Le Chicche, Murdolo, Romeo, Scionti, Taverna, Torrone Sicari.

L’evento si avvale del patrocinio della Regione Calabria, del Consiglio Regionale della Calabria, della Città metropolitana di Reggio Calabria, dell’Istituto d’istruzione Superiore “Renda” di Polistena, della Fipgc (Federazione internazionale di Pasticceria), e della collaborazione di importanti partner, tra cui, Slow food Reggio Calabria Area Grecanica, Ais Calabria (Associazione Italiana Sommelier), Conpait Calabria (Confederazione pasticceri italiani), Apar (Associazione pasticceri artigiani reggini), l’Istituto d’Istruzione superiore “Gemelli Careri” e l’associazione “Il Jazz”. La manifestazione sarà realizzata con la partecipazione attiva degli studenti dell’Istituto d’istruzione superiore “Renda” - Istituto professionale servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera, servizi commerciali di Polistena (RC).

Il programma

Un ampio spazio sarà riservato alla Fiera del Torrone Artigianale di Taurianova con stand espositivi di produttori di torrone e di produttori di materie prime. Tante le attività in programma durante i tre giorni del Festival organizzate in collaborazione con i partner che hanno aderito all’iniziativa.

Venerdì 8 dicembre

Ore 16:30 Apertura Festival - saluti istituzionali

Momento musicale a cura dell’Orchestra giovanile “Don Pietro Franco” diretta dal M° Cettina Nicolosi e degli alunni dell’Istituto Sofia Alessio Contestabile

Ore 17:00 Convegno di Apertura

“Il Torrone Artigianale di Taurianova: scenari e prospettive future”

Mario Oliverio presidente Regione Calabria

Nicola Irto presidente Consiglio regionale della Calabria

Caterina Belcastro consigliere Città Metropolitana di Reggio Calabria

Fabio Scionti sindaco di Taurianova

Raffaele Loprete assessore sport, eventi cittadini di promozione, politiche giovanili e

creatività giovanile, politiche per lo sviluppo del turismo Comune di Taurianova

Fabio Taverna maestro torronaio e vicepresidente Associazione Torrone Artigianale

Giuseppe Loprete dirigente Istituto d’Istruzione Superiore “G. Renda” di Polistena

Modera Federica Legato giornalista

Ore 17:00-20:00 Dimostrazioni, Degustazioni e Laboratori di pasticceria a cura della Federazione Internazionale di Pasticceria (Fipgc)

Ore 18:30 Degustazione di torrone caldo a cura dei maestri torronai di Taurianova

Ore 21:00 Lorenzo Tucci Sparkle 4tet concerto jazz

Sabato 9 dicembre

Ore 9:30 Tavola rotonda “Il miele e le api: il meccanismo dell'universo, il segreto della vita” a cura di Slow Food Reggio Calabria Area Grecanica

Ore 10:00-20:00 Dimostrazioni, degustazioni, laboratori e concorsi di pasticceria a cura della Federazione Internazionale di Pasticceria (Fipgc)

Ore 11:00 Slow Food Educa “Un miele è buono quando…” Laboratorio del Gusto per bambini a cura di Slow Food Reggio Calabria Area Grecanica

Ore 17:00 Workshop “Il torrone e i suoi ingredienti: la frutta secca”

Dimostrazioni e degustazioni a cura dei maestri torronai di Taurianova

Intervento di Maura Sicari nutrizionista

Degustazione guidata in abbinamento con i vini di eccellenza a cura di Ais Calabria

Ore 18.00 Frozen spettacolo per bambini

Ore 21:00 Walking Trees concerto

Domenica 10 dicembre

Ore 10:00-18:00 Dimostrazioni, degustazioni, laboratori e concorsi di pasticceria

a cura della Federazione Internazionale di Pasticceria (Fipgc)

Ore 10:00 Babbo Natale special guest

Buffet di pasticceria a cura dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Renda”

Ore 17:00 Workshop “Il torrone e i suoi ingredienti: il cioccolato”

Dimostrazioni e degustazioni a cura dei maestri torronai di Taurianova

Intervento di Maura Sicari nutrizionista

Decorazioni di cioccolato dimostrazione di pasticceria a cura dell’Apar

Intervento di Angelo Musolino presidente Associazione pasticceri

artigiani reggini (Apar)

Degustazione guidata in abbinamento con i vini di eccellenza della Calabria a cura di Ais Calabria

Ore 19:00 “Pinsa al torrone” dimostrazioni e degustazioni a cura di Giuseppe Filocamo istruttore della scuola italiana di ristorazione

Ore 20:30 “Il Torrone d’oro” Cerimonia di premiazione

Ore 21:00 Madamadoré concerto

Programma della Fipgc

Venerdì 8 dicembre

ore 17 - 19 Karla Leal Macedo, delegata provinciale Catanzaro Decorazioni natalizie su torrone

ore 17 - 19 Rosalba Suppa, associata Fipgc Demo live cake design

ore 18 - 20 Gennaro Filippelli, equipe eccellenza italiana cake dimostrazione fiori di zucchero

Sabato 9 dicembre

ore 10 - 12 Consegna panettoni decorati gara di cake design Fipgc

ore 10 - 13 Giovanni Polimeni, delegato provinciale Reggio Calabria Incontro con gli studenti Chimica e merceologia del torrone

ore 11 -13 Giovanni Cardone, associato Fipgc Demo live cake design

ore 11 - 13 Maria Rosa Azzariti, associata Fipgc Decorazioni live natalizie

ore 10 - 13 Karla Leal Macedo, delegata provinciale Catanzaro Decorazioni natalizie su panettone

ore 15 -17 Preparazione del torrone e spiegazione live

Salvatore Gualtieri, delegato provinciale Catanzaro

Giovanni Polimeni, delegato provinciale Reggio Calabria

Giusj De Mare, associata Fipgc

ore 18 -20 Degustazioni gratuite di torrone

Domenica 10 dicembre

ore 10 - 12 Consegna torte gara di pasticceria Fipgc

ore 10 - 13 Giovanni Polimeni delegato provinciale Reggio Calabria Incontro con gli studenti - Chimica e merceologia del torrone

ore 10-13 Preparazione del torrone e spiegazione live

Salvatore Gualtieri, delegato provinciale Catanzaro

Giusj De Mare, associata Fipgc

Roberto Sasso, delegato Provinciale Crotone

ore 11 - 13 Maria Rosa Azzariti, associata Fipgc decorazioni live natalizie

ore 11 - 13 Rosalba Suppa Associata Fipgc Demo live cake design

ore 11 - 13 Giovanni Cardone Associato Fipgc Demo live cake design

ore 10 - 13 Karla Leal Macedo, delegata Provinciale Catanzaro Decorazione live cake design

ore 10 - 13 Maria Rosa Azzariti, associata Fipgc Decorazioni live fiori di zucchero

ore 14 Valutazione opere in gara della giuria Fipgc

ore 16 Degustazioni gratuite

ore 18 Premiazioni.