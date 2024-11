Riguarderà il territorio comunale di Vazzano in provincia di Vibo Valentia. Richiesta la convocazione di una conferenza di servizi

E’ stato avviato l’iter per l’approvazione del progetto di un altro importante lotto della “Trasversale delle Serre”. L’intervento “Superamento del Colle Scornari”- riferisce l’Anas - riguarderà il territorio comunale di Vazzano in provincia di Vibo Valentia.

Nello specifico, Anas ha avviato il procedimento per l’autorizzazione definitiva presso le competenti strutture dei Ministeri dell’Ambiente, delle Infrastrutture e dei Beni Culturali oltre che presso la Regione Calabria, la Provincia di Vibo Valentia e il Comune di Vazzano competenti per territorio.

E’ stata inoltre formalmente richiesta al Ministero delle Infrastrutture la convocazione di un’apposita conferenza di servizi preliminare per la valutazione del Progetto e la raccolta dei pareri di competenza.

L’intervento riguarderà il completamento di un tronco stradale di circa 1,3 km che consentirà il collegamento dei lotti in via di completamento lungo il “Fondovalle del Mesima” e il lotto di Vazzano, già ultimato e in esercizio. Il progetto, finanziato e inserito nel Contratto di Programma 2015 e nel Piano Pluriennale Investimenti 2016-2020, ha un valore complessivo di circa 17 milioni e 300 mila euro con Appaltabilità nel 2018.