Si è svolta questa mattina, a Palazzo di Vetro a Catanzaro, una riunione operativa tra i rappresentanti della Provincia e di Anas per fare il punto sullo stato di avanzamento dei lavori della Trasversale delle Serre, con particolare riferimento ai lotti relativi al tratto che collegherà Gagliato e Soverato. Per Anas, tra gli altri, hanno partecipato gli ingegneri Alessandro Malizia e Carlo Muscatello. Per la Provincia di Catanzaro erano presenti il presidente Amedeo Mormile, il sindaco di Gagliato e consigliere provinciale Salvatore Sinopoli e i tecnici dell'Ente.



L'incontro ha consentito di approfondire il cronoprogramma dell'intervento, che rappresenta una delle opere infrastrutturali più significative per il territorio calabrese. Il progetto, infatti, prevede un investimento complessivo di oltre 183 milioni di euro e riveste una rilevante valenza trasportistica sia a livello regionale che nazionale, contribuendo a migliorare la mobilità e a superare il tradizionale isolamento di numerosi territori del Catanzarese.



Particolare attenzione è stata dedicata anche alla gestione della Strada Provinciale 148, che sarà interessata in diversi tratti dalle lavorazioni necessarie alla realizzazione del nuovo tracciato. Nel corso del confronto, svoltosi in un clima di piena collaborazione e cordialità istituzionale, è stata raggiunta un'intesa di massima sulle modalità di gestione della viabilità provinciale e delle relative interferenze con il cantiere, ponendo le basi per un coordinamento efficace tra gli enti coinvolti. Al termine della riunione è stato inoltre concordato di aggiornare il tavolo tecnico con un nuovo incontro già fissato per il prossimo mese di settembre, al fine di monitorare l'evoluzione delle attività e definire i successivi passaggi operativi.

Il sindaco di Gagliato e consigliere provinciale Salvatore Sinopoli ha espresso soddisfazione per l'esito dell'incontro: “Il confronto odierno ha confermato il valore della sinergia istituzionale tra Provincia e Anas, indispensabile per affrontare con efficacia le sfide legate alla realizzazione di un'opera così strategica. La Provincia di Catanzaro è pronta a fare fino in fondo la propria parte, mettendo a disposizione competenze e collaborazione, affinché un'infrastruttura attesa da decenni da numerose comunità penalizzate possa essere completata nel rispetto dei tempi previsti e contribuire finalmente allo sviluppo e alla crescita dell'intero territorio”.