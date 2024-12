«La visita presso lo stabilimento reggino di Hitachi ha avuto il fine di toccare con mano questa eccellenza proprio nel sito in cui si snoda tutta la filiera della costruzione di un treno. Un pomeriggio di grande soddisfazione e anche di profonda emozione viste le mie origini calabresi». Sono state parole piene di orgoglio e apprezzamento quelle espresse da Franco Lucente, assessore ai Trasporti e alla Mobilità Sostenibile della regione Lombardia, oggi in riva allo Stretto con Roberto Pecchioli, vice responsabile della linea business e veicoli Hitachi Italia, e Fulvio Caradonna, presidente di FerrovieNord.

«Quasi un miliardo e 100 milioni di euro di investimento per far realizzare nello stabilimento Hitachi Reggio Calabria 131 mezzi tra Caravaggio, treni moderni su due piani e ad alta capacità destinati al trasporto regionale, di cui 92 già consegnati e in attività e una trentina in arrivo e che entreranno a regime entro il 2026, e una decina di Reggio Express al servizio del sistema aeroportuale. La produzione di Hitachi Reggio Calabria è un'eccellenza italiana che per il sistema trasportistico lombardo è ormai un solido punto di riferimento», ha sottolineato ancora l’assessore lombardo Franco Lucente.

