Tropea conquista il terzo posto nella classifica nazionale dei Comuni costieri più richiesti dagli acquirenti stranieri elaborata da Gate-away.com, portale immobiliare dedicato al mercato internazionale. «Un risultato - spiega una nota del Comune - che conferma un trend ormai consolidato e che, ancora una volta, certifica il crescente posizionamento internazionale della nostra destinazione». Gli Stati Uniti rappresentano il primo mercato di provenienza, con oltre il 23% delle richieste complessive.

Non solo meta turistica

«Per noi - dichiara il sindaco Giovanni Macrì - non si tratta di una sorpresa. Da anni sosteniamo che Tropea non è più soltanto una straordinaria destinazione turistica, ma un luogo scelto per viverci, investire e costruire un progetto di vita. Ed è proprio questo il dato che considero più importante. Chi acquista una casa non è un semplice turista che trascorre qualche giorno di vacanza. È una persona o una famiglia che decide di legare il proprio futuro ad un territorio, che vi soggiorna per lunghi periodi dell'anno, che entra a far parte della comunità, che contribuisce all'economia locale e che, attraverso il pagamento delle imposte, partecipa anche alla vita della città. È un valore aggiunto enorme, soprattutto quando proviene da un mercato come quello statunitense, caratterizzato da una capacità di spesa elevata e da una forte propensione agli investimenti di qualità».



«Siamo terzi - spiega Macrì - ma questa classifica non può essere interpretata senza considerare due elementi fondamentali. Il primo è che Tropea dispone di un'offerta immobiliare estremamente limitata: in appena 3,5 chilometri quadrati lo spazio edificabile è ormai quasi completamente esaurito. Il secondo è rappresentato dai prezzi degli immobili, che nella nostra città partono mediamente da valori almeno tripli rispetto a quelli delle altre località presenti nella classifica, arrivando in molti casi ad essere anche di gran lunga superiori. È evidente, quindi, che il nostro terzo posto non misura una minore attrattività, ma riflette un mercato molto più ristretto e con costi di accesso decisamente più elevati».



«È vero - aggiunge - che il nuovo Piano strutturale comunale, approvato dalla nostra amministrazione nel 2024, consentirà nei prossimi anni di ampliare l'offerta abitativa. Era uno degli obiettivi strategici che ci eravamo prefissati. Tuttavia, sono convinto che neppure questo sarà sufficiente a soddisfare una domanda internazionale che continua a crescere con ritmi straordinari e che continuerà inevitabilmente a sostenere valori immobiliari molto elevati». Accanto alla soddisfazione, però, il sindaco richiama l'attenzione anche su quello che definisce «il rovescio della medaglia».

Il progressivo spopolamento

«Negli ultimi anni - sottolinea Macrì - Tropea ha conosciuto un progressivo e preoccupante spopolamento. Abbiamo perso circa mille residenti, dato che rimane tale anche considerando i nuovi proprietari stranieri che scelgono di trasferire qui la propria residenza. Parallelamente, nei comuni vicini come Parghelia, Drapia e Ricadi si sono formate vere e proprie comunità di famiglie tropeane che hanno deciso di trasferirsi fuori città. Le ragioni sono sotto gli occhi di tutti. Da una parte il mercato immobiliare è diventato proibitivo per molte famiglie con redditi medi, sia per acquistare che per prendere una casa in affitto. Dall'altra è comprensibile che molti proprietari trovino economicamente più conveniente destinare il proprio immobile al mercato turistico o venderlo a valori molto elevati, scegliendo poi di trasferirsi nei comuni limitrofi. È un fenomeno che osserviamo ormai da tempo nelle grandi città e nelle destinazioni turistiche di maggiore successo. Se da un lato rappresenta la dimostrazione della forza attrattiva di Tropea, dall'altro rischia di impoverire progressivamente il tessuto sociale della città, privandola di quella comunità residente che costituisce la vera anima del nostro territorio».

La sfida per il futuro

«Per questo - conclude il sindaco - considero questi dati straordinariamente positivi, perché certificano un prestigio internazionale costruito negli anni con programmazione, promozione e investimenti. Allo stesso tempo, però, rappresentano anche un monito. La sfida del futuro non sarà soltanto continuare ad attrarre investimenti e nuovi residenti internazionali, ma riuscire a garantire ai nostri giovani e alle nostre famiglie il diritto di continuare a vivere nella propria città. È questo l'equilibrio che una buona amministrazione ha il dovere di perseguire: far crescere Tropea senza perdere i tropeani».