Un resort di Squillace seleziona personale in più campi. Due open day: 3 e 4 marzo

Quattrocento posti di lavoro nel settore turistico per la prossima stagione estiva. E' quello che offre - come scrive Gazzetta del Sud - il villaggio turistico. "Sunbeach" di Squillace per le strutture "Club Esse" della cittadina del catanzarese e di Mandatoriccio nel cosentino. I cinque profili più richiesti dall'azienda sono tecnici-audio, scenografi, coreografi, animatori per miniclub, istruttori sportivi, capi d'animazione, musicisti, ballerini, assistenti bagnanti, addetti alle boutique e, per il settore più strettamente alberghiero, addetti a aree ricevimento, manutenzione, economato, cucina, servizio in sala e bar.

L'impiego delle persone, che saranno selezionate in occasione di due "open day" il 3 e 4 marzo, è previsto da fine aprile a metà ottobre. La struttura turistica calabrese, che nello scorso mese di dicembre ha siglato una partnership con il tour operator inglese Thomas Cook, è stata scelta per il "Jet Tours Club" che in Italia è dedicato alla clientela top.