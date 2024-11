La Camera di commercio di Catanzaro, per il tramite dell’azienda speciale PromoCatanzaro, organizza due eventi formativi dedicati ai settori dell’hospitality e della ristorazione. Ciascun evento si svolgerà in due giornate di studio per un totale di 8 ore e permetterà ai corsisti di acquisire nuove conoscenze in ordine alla gestione ed economia della cucina, alla gestione della sala e al web marketing e quindi alle aziende di potenziare le attività commerciali attraverso un piano formativo mirato allo sviluppo del personale e ad una gestione altamente professionale dei colloqui con la clientela.

«La formazione è strumento primario per la crescita e il miglioramento dell’offerta commerciale e turistica della nostra provincia. Con questi due corsi- afferma Daniele Rossi nelle vesti di presidente dell’ente camerale- intendiamo accompagnare l’esigenza di crescita delle aziende locali mettendo a disposizione degli strumenti snelli, pratici e i cui effetti sono immediati: i corsisti avranno infatti modo di approfondire e potenziare le proprie capacità comunicative, svolgere dei percorsi precisi per l’identificazione dei bisogni del cliente e sviluppare tecniche per la gestione del conflitto, trasformandolo in opportunità di sviluppo e business per l’azienda. Mi auguro che questi, come altri corsi a cui stiamo lavorando – aggiunge - siano presi in seria considerazione dalle aziende della provincia di Catanzaro quali concreta opportunità da cogliere al volo e in massa».

Le schede di adesione debitamente compilate e rese disponibili sul sito di Promocatanzaro e della Camera di commercio di Catanzaro dovranno essere inviate, entro e non oltre il 24 ottobre 2019, a mezzo pec. I corsi si svolgeranno all’interno della sede della Camera di commercio di Catanzaro.