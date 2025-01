Il Capodanno Rai a Reggio Calabria ha suggellato un 2024 che ha registrato anche un nuovo e importante slancio dell'aeroporto Tito Minniti con la conseguente sfida relativa alla gestione dei flussi turistici e della ricettività.

Parlare di gestione dei flussi implica fare un punto sulla ricettività esistente, sulle possibilità di implementazione, sui target già consolidati e su quelli da intercettare.

Di questo, ma anche di bilanci e prospettive per il 2025, si è parlato sul truck LaC con Claudio Aloisio, presidente di Confesercenti Reggio Calabria.

«Gli imprenditori si sono organizzati per gestire i nuovi flussi turistici ma occorre parlare di strutture ricettive in modo più strategico e affrontare il turismo in modo strutturale. Noi abbiamo un numero abbastanza alto di piccole strutture, soprattutto B&B, che ci consentono di impattare positivamente. Abbiamo, però, anche una presenza molto limitata di alberghi con un numero congruo di camere. Un investimento in questa direzione, naturalmente, richiede tempo. Occorre ragionare, sedendosi a un tavolo per confrontarsi su come gestire questo periodo ponte, che traghetti il sistema verso nuovi orizzonti, e su come agevolare la creazione di strutture ricettive, pur continuando ad accogliere i flussi già in essere».

