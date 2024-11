Sarà presentato sul lungomare di Diamante mercoledì 11 agosto alle 21.30 il libro “In Viaggio con Francesco - Un percorso speciale per un turismo accessibile” scritto da Peppino De Rose, esperto in Programmi dell’Unione europea e docente di Impresa Turistica e Mercati Internazionali presso l’Università della Calabria e dal suo allievo Francesco Maria Maritato. Francesco iscritto all’’Università della Calabria al Corso di Laurea in Scienze Turistiche indirizzo in Direzione e management delle imprese turistiche, è stato costretto a interrompere gli studi per l’insorgere di una grave infermità fisica. La passione per il mondo del turismo, una incredibile forza di volontà e la possibilità di seguire un piano didattico personalizzato con programmi calibrati alle sue esigenze, gli hanno permesso di riprendere gli studi e conseguire la Laurea in Scienze Turistiche presso il Dipartimento di Scienze Turistiche dell’Università della Calabria.

Interverranno il sindaco di Diamante Ernesto Magorno, l’assessore al Welfare della Regione Calabria Gianluca Gallo, l’editore Roberto La Ruffa, la presidente dell’Associazione Calabresi in Europa di Bruxelles Berenice Franca Vilardo, il docente dell’Università Roma Tre Gianfranco Bartolotta, il coordinatore del Corso di Laurea in Scienze Turistiche dell’Unical Tullio Romita.

Il libro è una visione pratica per la sperimentazione di un modello di turismo sociale e di governance del territorio capace di garantire la visitabilità e l’accessibilità dei luoghi dotati di attrattori turistici alle persone speciali. Un percorso di programmazione integrata e strategica per rivitalizzare i luoghi e aprirli all’abbraccio delle persone con difficoltà motoria o sensoriale, degli anziani, delle famiglie con bambini. Un target sempre più numeroso capace di generare opportunità di business e uno sviluppo economico più etico e solidale. Il racconto del percorso è offerto da parte di un viaggiatore speciale in cui si percepisce una forte relazione tra l’uomo e la natura, tra il sentimento e la cultura, tra la modernità e la meditazione. Un viaggio lento e consapevole alla riscoperta della bellezza dei luoghi e della propria personalità, per un turismo senza confini capace di far sognare un mondo più aperto e inclusivo.

Il libro contiene citazioni dell’on. Raffaele Baldassarre, deputato al parlamento europeo scomparso improvvisamente nel 2018 di cui il prof. Peppino De Rose è stato consigliere ai programmi europei e alla coesione territoriale delle regioni presso il Parlamento europeo.