Un nuovo strumento per avvicinare la Grecia e la Calabria e favorire la conoscenza tra le reciproche tradizioni

Si intensificano le relazioni istituzionali tra le città di Cosenza e Salonicco. Va in questa direzione il patto di amicizia e di collaborazione italo-ellenico finalizzato a stringere proficue relazioni internazionali e a realizzare progetti comuni nei settori più disparati, a partire dal turismo e dall'enogastronomia, siglato a Salonicco tra il sindaco della città greca Yiannis Boutaris e, in rappresentanza del sindaco di Cosenza, Mario Occhiuto, dall'assessore al turismo e marketing territoriale Rosaria Succurro. Hanno apposto la loro firma all'accordo di cooperazione anche il console onorario d'Italia a Salonicco e presidente della Camera di commercio italo-ellenica, Christos Sarantopoulos e il presidente nazionale di Assocultura e rappresentante, al posto del presidente Klaus Algieri, della Confcommercio provinciale e regionale, Mariano Marchese. Tra gli obiettivi del patto di amicizia, il rafforzamento della cooperazione turistica, culturale, sociale ed economica tra le due comunità.

L'accordo sottoscritto in Grecia, in occasione del Forum economico “Money Show” di Salonicco (foto info-grecia), si propone, inoltre, di avviare relazioni sempre più strette tra le città di Cosenza e Salonicco e sviluppare concretamente iniziative di collaborazione che favoriscano l’integrazione delle due culture, da attuare mediante un programma di lavoro che sarà concordato, e finalizzate alla diffusione e alla conoscenza delle reciproche tradizioni. Il patto di amicizia sarà ratificato in occasione della visita che il sindaco di Salonicco Yiannis Boutaris ha programmato, insieme ad una delegazione del Comune greco e della Camera di Commercio italo-ellenica, a Cosenza, dal 5 al 9 luglio prossimi. In quella circostanza Cosenza ospiterà una serie di iniziative finalizzate a rafforzare la collaborazione tra le due città.

A Salonicco nei giorni scorsi l'assessore al turismo di Palazzo dei Bruzi ha dato vita a tutta una serie di incontri propedeutici all'evento del luglio prossimo a Cosenza, scambiando idee ed impressioni con il presidente regionale della Macedonia centrale, Apostolos Tzitzikostas, l'assessore al turismo del Comune di Salonicco, Spiros Pengas e quello alla cultura Elly Chrisidou e Marco Della Puppa, segretario generale della Camera di Commercio italo-ellenica, vero e proprio trait d'union delle relazioni internazionali tra le città di Cosenza e Salonicco.