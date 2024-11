Negli ultimi due anni il percorso avviato presenta tante luci. Ma la strada è lunga e adesso bisogna cambiare passo. L’appello viene lanciato dai rappresentanti di Unindustria Calabria – Sezione Turismo, che hanno preso parte oggi alla puntata di Dentro la Notizia, il format condotto da Pier Paolo Cambareri su LaC Tv. Ed è rivolto a chi detiene la delega al turismo, e cioè il presidente della Regione Roberto Occhiuto.

La Calabria si prepara ad accogliere i turisti che, in molte località del Vibonese in particolare, hanno iniziato a fare capolino già dalla fine di marzo (in prevalenza stranieri). Ma il sistema non è ancora pronto al grande passo per recuperare terreno rispetto alle regioni limitrofe. Ed ecco, dunque, che al centro del confronto finisce il tema del “brand Calabria” da delineare nel dettaglio prima e promuovere poi per sostenere un settore che, così come evidenziato dalla presidente regionale della sezione Turismo di Unindustria Cristina Gazzaruso, ormai è diventato una vera e propria industria. Un comparto che deve scegliere come svilupparsi. E non già nei prossimi mesi o anni, bensì nei lustri che verranno. Un dato rilevato da Luca Giuliano (imprenditore turistico e vice presidente regionale di Unindustria Turismo) che, in collegamento con l’inviata Cristina Iannuzzi da Capo Vaticano, ha sollecitato l’attivazione di una cabina di regia regionale per seguire il mercato e incentivare il settore ripensando con nuovi schemi il futuro del turismo in Calabria.

Gli interventi messi in campo dalla Regione sono positivi: attrarre e portare turisti. Ma non bastano, perché si rischia l’over tourism (cioè la concentrazione di troppi villeggianti) in pochi mesi dell’anno con il rischio paradossale di impatto ambientale. Ed ecco che la soluzione è quella del ripensamento totale della “Destinazione Calabria”. Bisogna uscire dallo schema per cui, ha evidenziato la presidente Gazzaruso, turismo significhi semplicemente mare. C’è tanto e molto di più. E soprattutto per tutto l’anno, a partire dalla montagna che in estate può e deve essere vissuta come mai avvenuto prima.

Nel corso del format, anche l’intervista al sindaco di Parghelia Antonio Landro: le spiagge della località che amministra hanno infatti appena ricevuto il riconoscimento della Bandiera blu. È la seconda ottenuta in provincia di Vibo Valentia e la 20esima in Calabria. Ecco, un dato che richiama ulteriormente l’attenzione su un comparto che, da solo, potrebbe far vivere molto meglio (sul piano economico e occupazionale) mezza Calabria.

