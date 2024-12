L’agenzia formativa Sistemi, in collaborazione con la Regione Calabria, avvierà nei prossimi giorni una nuova offerta formativa nell’ambito del programma Gol “Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori”. I corsi sono interamente finanziati dalla Regione e sono destinati al settore turistico, uno dei pilastri strategici per la crescita economica e occupazionale del territorio calabrese.

Gli obiettivi dei corsi sono quelli di: Rafforzare le competenze professionali dei partecipanti. Favorire l’inserimento lavorativo nel settore turistico, valorizzando il patrimonio culturale e ambientale della Calabria. Promuovere la qualificazione e riqualificazione del personale, rispondendo alle esigenze delle imprese locali.

Sono rivolti a: Disoccupati e inoccupati. Lavoratori che necessitano di riqualificazione professionale. La partecipazione è completamente gratuita, grazie al finanziamento pubblico e include sia sessioni di formazione teorica che attività pratiche sul campo.

Le tematiche dei corsi sono “Reskilling”: corsi di 600 ore di cui 150 di stage retribuito.

1. Operatore per le attività d’accoglienza/accompagnamento in manifestazioni congressuali, fiere, convegni.

2. Operatore per le attività di assistenza e consulenza turistica al banco e/o al telefono.

“Upskilling”: corsi brevi della durata massima di 150 ore.

1. Gestione accoglienza turistica in ambito delle attività di segreteria.

2. Progettazione delle attività di animazione in ambito turistico.

3. Operatore per l’accoglienza e il supporto operativo al cliente per l’acquisto di viaggi.

Durata e modalità di erogazione: I corsi saranno erogati in modalità mista, combinando: Lezioni in presenza, presso le sedi accreditate dell’agenzia Sistemi. E-learning, per garantire flessibilità e accessibilità anche ai partecipanti fuori sede.

Come iscriversi: Le iscrizioni sono aperte, per partecipare, è necessario recarsi al centro per l’impiego più vicino e richiedere di iscriversi ai corsi di Sistemi disponibili sul sito ufficiale di Sistemi Corsi di formazione - Sistemi Servizi o presso le sedi Cpi o Agenzie del lavoro autorizzate.

«Con questa iniziativa, intendiamo offrire una risposta concreta alle esigenze del mercato del lavoro calabrese, contribuendo a costruire un turismo di qualità che sappia valorizzare le straordinarie risorse della nostra regione». Ha dichiarato il presidente di Sistemi, la dottoressa Luisa Caronte.