Inizierà oggi pomeriggio nella splendida Piazza Italia di Reggio Calabria, il 68° Meeting annuale della Deutscher Reiseverband (Drv). Il presidente della Regione, Mario Oliverio, Nobert Fiebig, presidente Drv, il sindaco della città Metropolitana Giuseppe Falcomatà e Jurgen Siebenrock, vicepresidente di Lufthansa accoglieranno gli ospiti, circa 600 delegati tra i massimi stakeholder del settore turistico tedesco. Oliverio dopo aver ricevuto il ministro federale per la cooperazione e lo sviluppo economico della Germania, Gerd Müller, arrivato nel pomeriggio in Calabria all’aeroporto di Lamezia Terme, è stato accolto in Piazza Italia dal presidente Fiebig con il quale ha avuto un primo scambio cordiale: «Grazie – ha detto Fiebig - per averci dato l’occasione di presentare l'iniziativa in questa splendida cornice, in questa bellissima città della Calabria. Tutti i partecipanti sono contenti di questo contesto meraviglioso per la serata di accoglienza in questa piazza allestita con le tavole imbandite con i piatti tipici della gastronomia calabrese. Sembra di stare in una grande famiglia». Fiebig è poi salito sul palco ed ha ringraziato i partecipanti, le autorità, gli organizzatori del meeting, ed ha introdotto il presidente Oliverio.

«Benvenuti in Calabria, benvenuti a Reggio Calabria - ha detto il presidente Oliverio rivolto ai delegati -. Ringrazio mister Fiebig per avere accolto la nostra candidatura a tenere la 68^ edizione della convention della Drv in Calabria. È la prima volta in Italia; vedrete, sarà la prima di tante iniziative perché la nostra è una terra bellissima. Una terra accogliente - ha proseguito -, che ha 800 chilometri di costa bagnata dal mare Mediterraneo, siamo nel sud d'Europa, nel cuore del Mediterraneo. È una terra che ha un patrimonio naturalistico di grande preziosità - ha partecipato ancora il presidente della Regione. La Calabria ha il più grande parco nazionale d'Europa, oltre un terzo del suo territorio è vincolato a parco. La sua montagna, a oltre 2300 metri, è collegata al mare in meno di mezz'ora. Ha un clima unico, mite, come mostra questa sera d'ottobre. Ha un patrimonio culturale di inestimabile valore. Domani illustreremo, in sintesi, i nostri tesori. Stasera vogliamo lasciarvi a gustare la gastronomia calabrese. Molti di voi hanno avuto modo di visitare e scoprire vari territori della Calabria» ha aggiunto il presidente Oliverio che ha voluto rendere noto un avvenimento legato al percorso che ha portato in Calabria il Meeting Dvr.

«Mister Fiebig - ha raccontato - quando ci siamo candidati non credeva forse a quello che presentavamo, ma quando è venuto qui, a verificare personalmente in una “tre giorni”, a rendersi conto di quella che era ed è la Calabria, ha sciolto subito la riserva, senza tentennamenti. Quindi, più la mia candidatura a questa convention, è stata la Calabria a candidarsi con Fiebig che l'ha abbracciata subito e stasera siamo qui. Vedrete - ha concluso Oliverio rivolto agli operatori tedeschi del turismo -, scoprirete ancora meglio quella che è questa regione, questa città. Una regione, una terra bellissima, una città accogliente, che merita di essere visitata da tanti connazionali del vostro paese». Il sindaco Falcomatà ha illustrato le bellezze della città ed ha invitato gli ospiti «a visitare tutti monumenti storici ed artistici della città e soprattutto il museo della Magna Grecia che custodisce i Bronzi di Riace, ammirati in tutto il mondo. Credo - ha tra l'altro affermato - che questo Stretto che collega Reggio e Messina attraverso il Mediterraneo non lo dimenticherete mai. Da oggi vi consideriamo ambasciatori nel mondo di Reggio Calabria».

LEGGI ANCHE:

Operatori tedeschi in Calabria, il meeting dedicato al turismo al MarRc