È quanto afferma in una nota il presidente della Regione, Mario Oliverio: «Accolta la nostra proposta di riconoscimento dei 50 milioni all'interno della legge di bilancio 2017. A queste risorse abbiamo aggiunto 38 milioni di risorse della Regione»

«In questi giorni tutti i Comuni calabresi stanno provvedendo al rinnovo dei contratti dei lavoratori Lsu/Lpu . È un atto questo davvero importante perché rappresenta il terzo anno consecutivo in cui i lavoratori vengono contrattualizzati, secondo un percorso mirato alla stabilizzazione per la quale ci siamo impegnati e battuti sin dal dicembre 2014 all'indomani del nostro insediamento alla presidenza della Regione».





Lo sostiene, in una dichiarazione, il presidente della Regione, Mario Oliverio. «Grazie alla disponibilità del Governo nazionale e al sostegno dei parlamentari calabresi di centrosinistra - aggiunge - è stata accolta la nostra proposta di riconoscimento dei 50 milioni all'interno della legge di bilancio 2017 così come era stato già fatto per il 2016 e per il 2015. A queste risorse abbiamo aggiunto 38 milioni di risorse proprie della Regione anche nel bilancio regionale 2017 che abbiamo approvato per la prima volta prima di Natale. Già dal 22 dicembre scorso tutti i Comuni hanno ricevuto la nostra comunicazione di invito a procedere al rinnovo dei contratti per il nuovo anno. Tale rinnovo - continua Oliverio - permette ai lavoratori di mantenere per il terzo anno consecutivo lo status di lavoratore contrattualizzato e di essere più vicino al percorso di stabilizzazione per il quale stiamo lavorando sin dall'inizio in un rapporto proficuo e positivo con le organizzazioni sindacali».

Tiziana Bagnato