Vista sul bellissimo golfo di Napoli, nel noto ristorante pizzeria Gianni al Vesuvio il 28 settembre si è concluso il campionato mondiale di pizza organizzato dall’Associazione pizzaioli cuochi professionisti pasticcieri.

Diverse categorie di pizza in gara, dalla classica, alla dolce fino alla contemporanea napoletana, la più in voga del momento.

Proprio in quest'ultima categoria, Vincenzo Fotia di Siderno, porta a casa la coppa del primo posto. «Pizza perfetta» così si sono espressi i giudici. Il maestro Vincenzo Fotia, in arte "l'artigiano della pizza" è anche il maestro istruttore dell'Accademia Pizza Doc, referente per la Calabria.

«Non nascondo una certa commozione, nel vincere un trofeo di un certo peso, nella città della Pizza, un grazie a tutti quanti per l'affetto e per il supporto. Nel nostro lavoro non si finisce mai di imparare, io sono il primo a criticare l'operato nella mia pizzeria a Siderno, perché si può fare sempre meglio».