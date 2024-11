La pandemia ha messo a dura prova non solo la salute fisica di tutti noi, ma anche quella mentale. Con il Covid e i conseguenti lockdown imposti dal governo, in molti si sono ritrovati soli nelle proprie abitazioni, orfani di sguardi, di abbracci e relazioni. E così, di fronte alle difficoltà quotidiane, in tanti hanno cercato online la soluzione ai propri problemi: è il caso di dire che la pandemia ha sdoganato la terapia a distanza rendendo più accessibile il sostegno psicologico. Nasce così l’idea di Francesco Pappaterra, laureato in psicologia, originario di Mormanno, che ha fondato la sua startup con una visione molto chiara: «La salute mentale è fondamentale per ogni singolo individuo, prendersene cura significa migliorare la propria vita. Creare una community in cui tutti gli iscritti potranno conoscere altre persone senza la paura del giudizio è una grande opportunità - evidenzia Pappaterra - . Invito ogni singolo Calabrese ad affiancarsi alla psicologia: chiedete aiuto, prendetevi cura di voi stessi, amatevi per ciò che siete, rimanete lucidi davanti a persone tossiche, accostatevi alla terapia perché sarà la vostra rinascita.

Il mio sogno - prosegue - è quello di cambiare (in meglio) la vita di tante persone».

E se avessimo bisogno di “uno bravo”?

Chissà quante volte ce lo siamo chiesti: è una domanda che si affaccia nella mente di tutti, prima o poi. E lo sa bene Francesco Pappaterra, che in pochissimo tempo è diventato un punto di riferimento per tantissimi utenti che lo seguono anche sui social (il suo profilo Instagram conta quasi 74mila followers). «MacMind punta a trovare risposte come questa, rivoluzionando il sostegno psicologico grazie alla tecnologia. Sono sempre stato un ragazzo molto empatico e altruista - evidenzia il giovane imprenditore - , ho scelto di laurearmi in psicologia perché amo cambiare i pensieri disfunzionali delle persone, per potenziare al meglio i loro comportamenti e ottenere, di conseguenza, validi risultati. Tutto parte dal nostro dialogo interiore».

Come funziona MacMind?

«Possono accedere alla piattaforma tutte le persone interessate alla psicologia e alla crescita personale, digitando sul motore di ricerca “Macmind.it”. Il sito è accessibile a tutti, con sistema “voice over” per dare a tutti gli utenti la possibilità di conoscere al meglio i servizi.

Dalla consulenza psicologica one to one a quella di coppia; dalla psicoterapia ai corsi di crescita personale passando per i workshop e i servizi di coaching. Una vera e propria struttura di crescita digitale dove è possibile partecipare a corsi, eventi, sedute one to one e, soprattutto, dove si possono incontrare makers, scambiare idee ed esperienze. Inoltre ci siamo prefissati missions a cui tengo molto, orientate alle università e alle scuole. Nel primo caso vorremmo garantire uno sportello psicologico per sostenere gli studenti nel loro percorso, aiutandoli a gestire ansia e stress e cercando di prevenire uno status depressivo (per questo MacMind offre agli studenti universitari un coupon del 40% utilizzabile su 5 incontri); nel secondo caso ci piacerebbe predisporre dei colloqui interattivi nelle scuole per educare i ragazzi nel loro percorso scolastico, aiutandoli a gestire i comportamenti aggressivi che spesso sfociano in atti di bullismo o altro».

Una sturtup che offre lavoro

«Siamo alla ricerca di nuove figure - conclude Pappaterra - abbiamo bisogno di psicologi, psicoterapeuti, coach con master oppure laureati in Scienze e Tecniche Psicologiche. Chiunque può farsi avanti, contattandoci sulle nostre pagine Instagram o Tiktok, oppure sulla nostra email: Macmind2022@gmail.com».