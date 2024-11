Selezionata dall'Osservatorio nazionale per la sua serietà e professionalità la Serre Eternit Srl sarà premiata il 18 aprile a Roma

Un'azienda vibonese è stata selezionata dall'Osservatorio Eccellenze Italiane e sarà premiata in Campidoglio. Si tratta della Serre Eternit Srl di Gessica Garcea e Alessandro Bertucci che si occupa principalmente di rimozione di eternit e bonifica di materiali contenenti amianto in tutto il territorio della Calabria. Selezionata per i meriti riconosciuti «nell’aver contribuito con la sua attività al benessere del nostro Paese», riceverà il Premio Recti Eques - Paladini Italiani della Salute.

Il Premio Recti Eques, promosso dall’Associazione Liber, è patrocinato da Presidenza del Consiglio dei Ministri; Ministero della Difesa; Ministero dell’Interno; Ministero della Salute; Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; Istituto Superiore di Sanità; Università degli Studi di Catania; Università del Piemonte Orientale; Sapienza Università di Roma; Università di Foggia; Università Vita-Salute San Raffaele; Università di Pavia; Università degli Studi di Bari Aldo Moro; Alma Mater Studiorum Università di Bologna; Università di Pisa; Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli; Università degli Studi di Padova; Università degli Studi di Udine; Università di Verona; Università di Chieti Gabriele d’Annunzio.

Il riconoscimento all'azienda vibonese verrà conferito «perché in 15 anni di attività è riuscita a rimuovere circa 120.000 mq di eternit nel territorio calabrese distinguendosi per la serietà e professionalità e per il rispetto della normativa di sicurezza sul lavoro». La cerimonia di premiazione si terrà il prossimo 18 aprile 2024 a Roma, nella prestigiosa Sala della Protomoteca del Campidoglio.