Sottoscritta una convenzione tra il rettore dell’Università della Calabria e il presidente del Consiglio notarile. Ecco le novità

Il rettore dell’Università della Calabria, Gino Mirocle Crisci, ha sottoscritto oggi un’importante convenzione che consentirà agli studenti del Corso di laurea in Giurisprudenza di effettuare il tirocinio per l’accesso alla professione notarile, nel corso del loro ultimo anno di studi.

La convenzione

La convenzione, che segue l’accordo quadro in materia siglato tra il Ministero della Giustizia, il Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca e il Consiglio nazionale del Notariato, è stato firmato nella sede del rettorato, con il presidente del Consiglio notarile dei distretti riuniti di Cosenza, Rossano, Castrovillari e Paola, Francesco Giglio, alla presenza del notaio Leucio Gisonna.

Collegamento lavoro-università

«Abbiamo recepito l’esigenza di far acquisire ai nostri studenti di Giurisprudenza, presso il Dipartimento di Scienze aziendali e giuridiche, – ha spiegato il rettore Crisci – una più immediata conoscenza culturale e metodologica, per ottimizzare i tempi di accesso all’esercizio della professione del notaio. Con questo accordo, gli permettiamo di anticipare un semestre del tirocinio, in concomitanza con l’ultimo anno. Tirocinio che potrà essere svolto presso i notai che offriranno la loro disponibilità, del distretto notarile di Cosenza, Rossano, Castrovillari e Paola, purché lo studente sia in regola con gli esami dei primi quattro anni».

«Una grande opportunità per i futuri notai – ha detto ancora il rettore - che potranno guadagnare tempo prezioso nel percorso di avvicinamento all’attività professionale. L’obiettivo della convenzione è, infatti, quello di creare un collegamento sempre più stretto tra il mondo universitario e quello delle professioni e di ridurre i tempi di inserimento dei giovani nel mondo del lavoro».