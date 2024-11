Questa la decisione del comitato regionale di cui è stata nominata vice presidente, ratificata l’8 marzo scorso alla presenza del presidente del Comitato Italia, Giacomo Guerrera.

È Maria Antonietta Ventura il nuovo Presidente del Comitato Provinciale Unicef di Cosenza. Questa la decisione del comitato regionale di cui è stata nominata vice presidente, ratificata l’8 marzo scorso alla presenza del presidente del Comitato Italia, Giacomo Guerrera.

Due incarichi significativi per una donna, imprenditrice al Sud e per il Sud, già molto impegnata nel sociale con varie iniziative a favore della collettività in cui vive e opera. Una scelta ponderata, quella fatta dal Comitato Regionale, che l’ha individuata per succedere all'instancabile Francesco Samengo, alla guida per l’organo provinciale.

Classe ’68, Maria Antonietta Ventura è la donna al vertice di una tra le più importanti realtà industriali italiane nel settore dell’armamento ferroviario. Da sempre molto attenta agli aspetti sociali del fare impresa, si accinge a ricoprire questa importante carica in continuità conla precedente gestione, con l'intento di mantenere alta l'attenzione sui valori dell’istruzione e della formazione, della lotta alla povertà, garantendo il proprio sostegno alla maternità e alla salute delle donne, al benessere della famiglia e del lavoratore, per creare le condizioni ideali per lo sviluppo della persona, in un ambiente sano, socialmente ed economicamente vivibile.