Valentino Zito è un vitivinicoltore di grande esperienza, per un verso ereditata da una famiglia che produce vini Cirò da generazioni, per un altro maturata nel corso di tanti anni di attività intensa e di successo. Valentino Zito crede ancora fermamente nelle capacità espressive del Gaglioppo, vitigno principe del Cirotano e caposaldo del disciplinare Doc che, finalmente, a breve potrà fregiarsi anche della Docg.

La partecipazione delle cantine Zito al Vinitaly ormai si misura in lustri. I traguardi dell’oggi sono anche il frutto di quanto imprese coraggiose hanno saputo seminare in periodi in cui l’attenzione verso il food, il beverage e, appunto, i vini, non era ancora così forte e generalizzata. Forse l’espressione giusta da usare è quella di “pionieri”. Valentino Zito e i suoi familiari sono stati veri pionieri dell’imbottigliamento del Cirò, superando quella fase durata tanti decenni in cui il vino si vendeva sfuso e nelle botticelle di legno da circa sessanta litri. Cantine Zito è la storia del Cirò, quella fatta di passione, sacrifici, lungimiranza, dedizione, miglioramento continuo. Zito produce etichette davvero interessanti che prendono due diverse vie: la ristorazione e le enoteche da un lato, la grande distribuzione dall’altro.

I dati ufficiali dicono che la Gdo è diventata predominante nel mercato del vino al dettaglio. Su questo fronte le cantine Zito vantano successi notevoli garantiti, spiega Valentino, dall’aver saputo sempre tenere alto il rapporto qualità-prezzo. Si può bere un buon Cirò anche senza spendere cifre eccessive. Un’ultima considerazione: le Cantine Zito stanno guardando con attenzione anche all’enoturismo. Un’apposita struttura verrà realizzata a breve proprio accanto al tradizionale sito della cantina che, ricordiamolo, è vicinissimo a Punta Alice, uno dei luoghi più suggestivi del Mediterraneo.